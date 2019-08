NCIS: FoxCrime dedica un intero canale alla serie per due settimane

NCIS torna, dal 12 al 25 agosto, su FoxCrime, che dedica un interno canale alle vicende della squadra di investigazione più famosa al mondo e una delle più longeve della TV ben due settimane di programmazione.

Da lunedì 12 a domenica 25 agosto andrà in onda un canale interamente dedicato alla serie NCIS. FoxCrime+1 (canale 117 di Sky) si trasformerà in FoxCrime NCIS e vedrà protagonisti gli agenti speciali dell'Unità anticrimine più famosa di Washington, per rivivere tutti i casi che coinvolgono i reati più gravi e per ripercorrere tutte le vicende personali della squadra con a capo l'agente Gibbs (Mark Harmon). Un totale di 144 episodi che andranno in onda 24 ore su 24 dalla decima alla quindicesima stagione.

NCIS: Mark Harmon nell'episodio Extreme Prejudice

In tutte le stagioni la serie segue le vicende della più importante squadra di agenti speciali della sezione Naval Criminal Investigative Service, che indagano da Washington sui crimini più efferati in cui sono coinvolti i membri della marina militare o del corpo dei Marines. Gli episodi raccontano i casi più difficili e delicati che il gruppo si trova ad affrontare e che coinvolgono, ad esempio, omicidi dei collaboratori del Presidente degli Stati Uniti, minacce terroristiche e rapimenti di membri del corpo militare. Tra i volti che compongono la squadra nelle diverse stagioni troviamo quello di Leroy Jethro Gibbs, ex sergente decorato dei Marines e attuale agente supervisore del team; quello di Anthony DiNozzo (Michael Weatherly), il membro più anziano del gruppo di agenti speciali, ex poliziotto dell'antidroga. Ma anche quello di Ziva David, interpretata da Cote de Pablo, agente del Mossad assegnata al NCIS dopo l'assassinio dell'agente speciale Kate Todd.