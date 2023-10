NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 stasera su Rai 2: trama e cast degli episodi inediti del 5 ottobre

Stasera su Rai 2 vanno in onda i nuovi episodi di NCIS stagione 20 e NCIS Hawaii stagione 2: trama e cast delle puntate del 5 ottobre

Oggi, 5 ottobre, a partire dalle 21:20 su Rai 2, vi aspetta in prima visione assoluta un nuovo episodio della ventesima stagione di NCIS, seguito da un episodio della seconda stagione del suo spin-off, NCIS: Hawaii. Qui di seguito, potrete scoprire le trame e conoscere il cast dei principali protagonisti delle puntate di questa sera.

NCIS

La serie TV NCIS è un spin-off di JAG - Avvocati in divisa e segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa di casi criminali e investigativi che coinvolgono membri delle forze armate. La serie ha debuttato nel 2003 ed è diventata estremamente popolare nel corso degli anni ed è stata creata da Donald P. Bellisario e Don McGill.

Episodio del 5 ottobre 2023: Trama

Stagione 20 - Episodio 18 - Fuori di testa

Il tenente Rachel Donohue dopo aver accoltellato il marito Logan, che per fortuna si salva, sostiene di non ricordare nulla dell'accaduto, né la ragione che l'ha spinta a commettere il terribile gesto. Da qualche tempo Rachel soffre di strani sintomi che la spingono a cercare una diagnosi medica. Durante un interrogatorio la donna ha un improvviso attacco di rabbia e, dopo essere svenuta, tramite una radiografia, si scopre che il tenente ha un impianto sottocutaneo nel braccio.

NCIS Hawaii

NCIS: Hawaii è una serie televisiva poliziesca statunitense, creata da Christopher Silber, Jan Nash e Matt Bosack, che sono anche autori e produttori esecutivi, insieme a Larry Teng che ha diretto il primo episodio.

La serie ha debuttato sulla CBS il 20 settembre 2021 ed è il terzo spin-off della serie originale NCIS, nonché la quarta serie all'interno del franchise. La trama della serie ruota attorno alle indagini della squadra del Naval Criminal Investigative Service (NCIS) a Honolulu, Hawaii, mentre affrontano casi criminale e investigativi che coinvolgono membri del corpo militare degli Stati Uniti nell'ambiente esotico dell'arcipelago hawaiiano.

Episodio del 5 ottobre 2023: Trama

Stagione 2 - Episodio 18 - Volo pericoloso

La Tennant chiede di poter interrogare il detenuto Laird Harriman durante il suo trasferimento in elicottero da Maui a O'hau, affiancata dal giovane agente Crichton. Il criminale, fingendo una crisi diabetica, riesce a dirottare l'elicottero che poi si schianta al suolo. Nonostante i traumi causati dalla caduta, Crichton e la Tennant si danno al suo inseguimento per poi precipitare in un tunnel di lava, dove attendono i soccorsi. Intanto Jesse e compagni indagano sul caso che aveva spinto la Tennant a interrogare Harriman.

Ncis: Storia del franchise

Nel 2009, NCIS - Unità anticrimine ha generato il suo primo spin-off, NCIS: Los Angeles, che ha continuato a seguire un'altra squadra di agenti speciali del NCIS, questa volta nella città di Los Angeles. Nel 2014, è stato creato un secondo spin-off, NCIS: New Orleans, che ha ambientato le sue storie a New Orleans. Nel 2021, è stato lanciato un terzo spin-off, NCIS: Hawaii, che ha portato il franchise in una nuova location.