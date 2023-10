NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 stasera su Rai 2: trama e cast degli episodi del 27 ottobre

Stasera su Rai 2 vanno in onda i nuovi episodi di NCIS stagione 20 e NCIS Hawaii stagione 2: trama e cast delle puntate inedite del 27 ottobre.

Stasera, 27 ottobre, a partire dalle 21:20 su Rai 2, ci aspetta in prima visione assoluta un nuovo episodio della ventesima stagione di NCIS, seguito da un episodio della seconda stagione del suo spin-off, NCIS: Hawaii. Ecco le trame e il cast delle puntate di questa sera.

NCIS

La serie TV NCIS è un spin-off di JAG - Avvocati in divisa e segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa di casi criminali e investigativi che coinvolgono membri delle forze armate. La serie ha debuttato nel 2003 ed è diventata estremamente popolare nel corso degli anni ed è stata creata da Donald P. Bellisario e Don McGill.

Trama dell'episodio del 27 ottobre: Merce di scambio

Tutte le spie russe che ultimamente la squadra aveva smascherato tornano all'improvviso a minare la quiete dell'ufficio. A seguito di un'irruzione negli Archivi Nazionali, che costa la vita ad una guardia, il Dipartimento di Stato decide di restituire alla Russia quattro prigionieri in cambio della liberazione di quattro prigionieri internazionali.

Uno degli arrestati, dopo aver parlato con Knight e Torres, riconosce nell'uomo che aveva violato gli Archivi Nazionali il suo supervisore e si impicca.

Cast ricorrente

NCIS Hawaii

NCIS: Hawai'i è una serie televisiva poliziesca statunitense, creata da Christopher Silber, Jan Nash e Matt Bosack, che sono anche autori e produttori esecutivi, insieme a Larry Teng che ha diretto il primo episodio.

La serie ha debuttato sulla CBS il 20 settembre 2021 ed è il terzo spin-off della serie originale NCIS, nonché la quarta serie all'interno del franchise. La trama della serie ruota attorno alle indagini della squadra del Naval Criminal Investigative Service (NCIS) a Honolulu, Hawaii, mentre affrontano casi criminale e investigativi che coinvolgono membri del corpo militare degli Stati Uniti nell'ambiente esotico dell'arcipelago hawaiiano.

Trama dell'episodio del 27 ottobre: Vecchie storie

Alex Tarrant Tennant viene trovata in una camera d'albergo accanto al cadavere di Oliver Price, un ex-agente MI6, con il quale aveva appuntamento. Dopo l'apertura delle indagini, nel dipartimento arriva l'agente supervisore John Swift, un cane mastino dei Progetti Speciali, inviato a controllare la squadra.

Intanto, Jane si comporta in maniera strana e tiene la squadra all'oscuro delle sue mosse. Gli agenti scoprono che è andata in Colorado a trovare Maggie Shaw, ora detenuta per tradimento.

Cast Ricorrente

Ncis: Storia del franchise

Nel 2009, NCIS - Unità anticrimine ha generato il suo primo spin-off, NCIS: Los Angeles, che ha continuato a seguire un'altra squadra di agenti speciali del NCIS, questa volta nella città di Los Angeles. Nel 2014, è stato creato un secondo spin-off, NCIS: New Orleans, che ha ambientato le sue storie a New Orleans. Nel 2021, è stato lanciato un terzo spin-off, NCIS: Hawaii, che ha portato il franchise in una nuova location.