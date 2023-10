NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 stasera su Rai 2: trama e cast degli episodi del 20 ottobre

Stasera, 20 ottobre, a partire dalle 21:20 su Rai 2, ci aspetta in prima visione assoluta un nuovo episodio della ventesima stagione di NCIS, seguito da un episodio della seconda stagione del suo spin-off, NCIS: Hawaii. Ecco le trame e il cast delle puntate di questa sera.

NCIS

La serie TV NCIS è un spin-off di JAG - Avvocati in divisa e segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa di casi criminali e investigativi che coinvolgono membri delle forze armate. La serie ha debuttato nel 2003 ed è diventata estremamente popolare nel corso degli anni ed è stata creata da Donald P. Bellisario e Don McGill.

Trama dell'episodio del 20 ottobre: Perfetti disaccordi

Amanda, la figlia della Senatrice Grayson, viene uccisa in un bosco. La madre, vuole che un altro patologo forense affianchi Jimmy, affinché l'autopsia venga svolta nel minor tempo possibile. Palmer dovrà collaborare con Miles Bauer, un suo vecchio compagno del college piuttosto egoriferito, con il quale ha un conto in sospeso. I due hanno due pareri differenti rispetto alla colpevolezza di un sospettato e questo crea non poche tensioni.

Cast ricorrente

NCIS Hawaii

NCIS: Hawai'i è una serie televisiva poliziesca statunitense, creata da Christopher Silber, Jan Nash e Matt Bosack, che sono anche autori e produttori esecutivi, insieme a Larry Teng che ha diretto il primo episodio.

La serie ha debuttato sulla CBS il 20 settembre 2021 ed è il terzo spin-off della serie originale NCIS, nonché la quarta serie all'interno del franchise. La trama della serie ruota attorno alle indagini della squadra del Naval Criminal Investigative Service (NCIS) a Honolulu, Hawaii, mentre affrontano casi criminale e investigativi che coinvolgono membri del corpo militare degli Stati Uniti nell'ambiente esotico dell'arcipelago hawaiiano.

Trama dell'episodio del 20 ottobre: Effetto notte

Mentre Lucy svolge il suo turno di notte, riceve la chiamata di un uomo in stato confusionale, che confessa di aver ucciso un altro uomo e chiede l'intervento delle forze dell'ordine. Il presunto assassino è Joe Pitt, un ex Marine congedato per disturbi mentali arrecatigli da un'esplosione durante un blitz. Lucy è convinta che l'uomo sia stato manipolato da un criminale che si è servito di lui per rapinare una gioielleria.

Cast Ricorrente

Ncis: Storia del franchise

Nel 2009, NCIS - Unità anticrimine ha generato il suo primo spin-off, NCIS: Los Angeles, che ha continuato a seguire un'altra squadra di agenti speciali del NCIS, questa volta nella città di Los Angeles. Nel 2014, è stato creato un secondo spin-off, NCIS: New Orleans, che ha ambientato le sue storie a New Orleans. Nel 2021, è stato lanciato un terzo spin-off, NCIS: Hawaii, che ha portato il franchise in una nuova location.