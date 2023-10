NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 stasera su Rai 2: trama e cast degli episodi del 13 ottobre

Oggi, 13 ottobre, a partire dalle 21:20 su Rai 2, ci aspetta in prima visione assoluta un nuovo episodio della ventesima stagione di NCIS, seguito da un episodio della seconda stagione del suo spin-off, NCIS: Hawaii. Ecco le trame e il cast delle puntate di questa sera.

NCIS

La serie TV NCIS è un spin-off di JAG - Avvocati in divisa e segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa di casi criminali e investigativi che coinvolgono membri delle forze armate. La serie ha debuttato nel 2003 ed è diventata estremamente popolare nel corso degli anni ed è stata creata da Donald P. Bellisario e Don McGill.

Episodio del 13 ottobre 2023: Trama

Stagione 20 - Episodio 19 - Supereroi

Knight soccorre Reyna e suo figlio Adam che hanno avuto un brutto incidente. Purtroppo, non c'è modo di salvare l'agente della Dia che era in macchina con loro. Tramite l'autopsia, Jimmy scopre che il poliziotto non è morto a causa dell'impatto, ma perché qualcuno gli ha sparato. Reyna è una clandestina, teme di perdere suo figlio e ha paura di parlare con la Polizia. La donna, dopo essere stata ricoverata in ospedale, sparisce nel nulla. Con Gary Cole, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law, Rocky Carroll.

Cast

NCIS Hawaii

NCIS: Hawai'i è una serie televisiva poliziesca statunitense, creata da Christopher Silber, Jan Nash e Matt Bosack, che sono anche autori e produttori esecutivi, insieme a Larry Teng che ha diretto il primo episodio.

La serie ha debuttato sulla CBS il 20 settembre 2021 ed è il terzo spin-off della serie originale NCIS, nonché la quarta serie all'interno del franchise. La trama della serie ruota attorno alle indagini della squadra del Naval Criminal Investigative Service (NCIS) a Honolulu, Hawaii, mentre affrontano casi criminale e investigativi che coinvolgono membri del corpo militare degli Stati Uniti nell'ambiente esotico dell'arcipelago hawaiiano.

Episodio del 13 ottobre 2023: Trama

Stagione 2 - Episodio 19 Missione Marte

La Nasa sta organizzando una simulazione in vista della prossima missione su Marte. In una bolla, detta Habitat, sono state ricreate le stesse condizioni del pianeta rosso, ma il maggiore Graham, tra i partecipanti al programma, ha un improvviso malore e muore. La squadra della Tennant, giunta sul posto per indagare, scopre che l'uomo è stato ingegnosamente assassinato. Con Vanessa Lachey, Jason Antoon, Yasmine Al-Bustami, Tori Anderson, Kian Talan.

Cast

Ncis: Storia del franchise

Nel 2009, NCIS - Unità anticrimine ha generato il suo primo spin-off, NCIS: Los Angeles, che ha continuato a seguire un'altra squadra di agenti speciali del NCIS, questa volta nella città di Los Angeles. Nel 2014, è stato creato un secondo spin-off, NCIS: New Orleans, che ha ambientato le sue storie a New Orleans. Nel 2021, è stato lanciato un terzo spin-off, NCIS: Hawaii, che ha portato il franchise in una nuova location.