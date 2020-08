Naya Rivera, i fan hanno organizzato una veglia al Lago Piru

Dozzine di fan di Naya Rivera si sono dati appuntamenti sul Lago Piru per ricordare la star di Glee morta per annegamento lo scorso 8 luglio nelle acque del lago. I fan hanno lasciato messaggi, cantato le sue canzoni e letto alcune dediche.

Il dolore dei fan per l'improvvisa e tragica scomparsa di Naya Rivera non si placa: una fanpage della star ha organizzato una veglia in onore della giovane attrice. I più devoti fan di Naya sono arrivati dalla California, dall'Oregon e dall'Indiana e da altri stati americani. "Ho la sensazione che Naya sia con noi sul lago oggi. Sono sicura che vedrà tutto l'amore che le stiamo regalando", ha detto Maria, una delle organizzatrici.

Naya Rivera aveva 33 anni quando è annegata nel lago Piru dopo aver messo in salvo il figlio di quattro anni, in onore dell'attrice i fan hanno allestito dei tavoli su cui hanno messo candele, foto e piccoli omaggi. Alcuni di questi messaggi e foto sono stati appuntati sulla recinzione del lago. Altri fan hanno portato palloncini bianchi e rossi, fiori e disegni fatti in omaggio a Naya, alcuni si sono presentati con una bandiera arcobaleno per ringraziarla della visibilità data al mondo LGBTQ, con riferimento al personaggio di Santana Lopez in Glee. Molti hanno sottolineato che hanno trovato il coraggio di fare coming out dopo aver visto la star interpretare la cheerleader lesbica: "Senza Glee, giuro che non sarei qui. Non sarei vivo. Questo è solo un dato di fatto", ha detto alla CBS una trans dell'Indiana di nome JP. Una ragazza di Portland ha detto: "stavo lottando contro la mia sessualità, quando ho visto il suo personaggio in un grande programma televisivo ho trovato il coraggio di dichiararmi ai miei genitori".

Mentre ascoltavano le sue canzoni i fan - che si definiscono Nayaholics - hanno lanciato sul lago dei palloncini bianchi che formavano la scritta 'Forever in our Hearts', uno dei tanti brani cantati da Naya nello show di Ryan Murphy. Gli organizzatori hanno detto alla CBS che alcuni dei messaggi resteranno sulle recinzioni del lago come tributo all'attrice, altri saranno mandati alla famiglia Rivera.