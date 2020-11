Naya Rivera: l'ex marito intenta una causa per omicidio colposo

Ryan Dorsey, ex marito di Naya Rivera, ha presentato una causa per omicidio colposo per conto del piccolo Josey, presente sulla barca il giorno della morte dell'attrice di Glee.

A quattro mesi di distanza dalla morte di Naya Rivera, il suo ex marito, Ryan Dorsey, ha presentato una causa per omicidio colposo per conto del loro figlio, Josey, a seguito della tragica scomparsa della star di Glee.

Nonostante il tempo trascorso, il dolore provocato dalla prematura scomparsa di Naya Rivera rimane vivo nel cuore dei fan della serie tv ideata da Ryan Murphy e soprattutto di tutti coloro che hanno avuto la possibilità di condividere la propria vita con l'attrice 33enne. Nelle scorse ore, la contea di Ventura, in California, dove Rivera è annegata a luglio, nonché tutti gli enti considerati responsabili della tragedia, sono stati citati in giudizio per "morte ingiusta e inflizione negligente di stress emotivo".

Come riportato da PageSix, la denuncia della famiglia di Naya Rivera afferma che la sua morte era prevenibile e che la barca che Rivera e suo figlio di 5 anni avevano noleggiato per navigare nel Lago Piru non era conforme agli standard di sicurezza della Guardia Costiera. I documenti, ottenuti da Us Weekly, affermano che la barca non disponeva di dispositivi di galleggiamento, che sono invece previsti dalla legge della California. I documenti citano anche il tasso di mortalità del lago Piru e affermano che "non c'era un solo segnale da nessuna parte" che avvertisse riguardo le correnti pericolose del lago.

Ricordiamo che Naya Rivera è scomparsa dopo essere andata a fare un giro in barca con suo figlio di 5 anni. Il suo corpo è stato ritrovato alcuni giorni dopo, bloccato sul fondo del lago. Di recente, Ryan Dorsey ha condiviso un video in cui suo figlio Josey, che era con lei sulla barca il giorno della scomparsa, balla sulle note di Michael Jackson, proprio come amava fare la giovane attrice di Glee.

Da quando Naya Rivera è morta, la sua famiglia ha sempre dato tutto il proprio sostegno a Dorsey per crescere al meglio il bambino, in particolare la sorella di Rivera, Nickayla, che ora vive con suo nipote ed il suo ex cognato.