Naya Rivera, l'autopsia svela: "Ha alzato il braccio per chiedere aiuto prima di annegare"

L'autopsia di Naya Rivera svela altri dettagli sulla tragica morte della star di Glee: prima di annegare avrebbe alzato il braccio in un tentativo estremo di chiedere aiuto.

Naya Rivera ha alzato il braccio per chiedere aiuto prima di annegare secondo il rapporto scritto sull'autopsia della star di Glee. Gli investigatori e il medico legale della contea di Ventura hanno confermato che la morte dell'attrice è stata accidentale.

Naya Rivera aveva 33 anni quando è scomparsa nel Lago Piru dopo aver noleggiato una barca con suo figlio Josey Dorsey di quattro anni. Il piccolo fu ritrovato addormentato sulla barca dai soccorritori, il corpo di Naya è stato ritrovato quattro giorni dopo. Due mesi dopo la sua morte sono emersi nuovi dettagli dai risultati dell'autopsia e delle indagini condotte dalle autorità della contea di Ventura. Secondo il rapporto, Naya e il figlio hanno deciso di farsi una nuotata e poco dopo Rivera ha detto a Josey di tornare in barca. Prima di morire ha alzato le mani per chiedere aiuto, nel rapporto rilasciato dagli investigatori si legge: "Lo ha aiutato a salire sulla barca e lui ha sentito (sua madre) gridare "aiuto", lei ha alzato il braccio poi è scomparsa in acqua".

Glee: Dianna Agron e Naya Rivera nell'episodio Wheels

Nel rapporto sono allegate anche le conclusioni dell'autopsia in cui si specifica che Riviera soffriva di vertigini che peggioravano quando era in acqua, ma era considerata una buona nuotatrice e prendeva delle medicine per tenere sotto controllo la nausea causata dalle vertigini. Naya recentemente aveva sofferto di un'infezione al seno e nel suo sistema sono state trovate piccole quantità di diazepam (farmaco anti-ansia) e fentermina (soppressore dell'appetito) regolarmente prescritte dal medico alla star. Il rapporto specifica che nessuna di queste condizioni ha causato la morte dell'attrice.

L'attrice era conosciuta soprattutto per il suo ruolo di Santana Lopez nella serie Glee dove è apparsa in quasi tutti gli episodi. Naya Rivera è stata sepolta Rivera al Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles, al servizio funebre hanno partecipato i parenti e gli amici più stretti, tra cui molti componenti del cast della serie di Ryan Murphy.