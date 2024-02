Navalny - Sfida a Putin, stasera su Nove il documentario Premio Oscar sull'attivista russo morto in carcere

Alexei Navalny è l'attivista russo, oppositore di Putin, deceduto in un carcere siberiano per 'sindrome da morte improvvisa', come hanno riferito le autorità alla madre del dissidente. Stasera 17 febbraio Nove, in seconda serata, a mezzanotte, lo ricorda con Navalny - Sfida a Putin, il documentario che nel 2023 ha vinto l'Oscar nella categoria miglior documentario.

Navalny - Sfida a Putin

Navalny - Sfida a Putin è un film del 2022 diretto da Daniel Roher con Alexei Navalny e Yulia Navalnaya. I produttori esecutivi sono Diane Becker, Shane Boris. Montaggio a cura di Maya Hawke. La colonna sonora è stata composta da Marius De Vries.

Il film è stato presentato in anteprima il 24 aprile 2022 sulla CNN negli Stati Uniti e poi distribuito su HBO Max il 26 maggio 2022.

Navalny: una scena del film

Trama

Focus su Alexei Navalny, l'uomo sopravvissuto a un tentativo di omicidio per avvelenamento con un agente nervino letale nell'agosto 2020. Durante i suoi mesi di convalescenza fa scoperte scioccanti sull'attentato alla sua vita e decide di tornare a casa.

Nel 2020, l'attivista politico e blogger russo (di origini ucraine) Alexei Navalny venne avvelenato con una sostanza conosciuta come Novichok, che iniziò a fare il suo effetto deleterio mentre egli si trovava a bordo di un volo tra Tomsk e Mosca, prima che venisse curato a Berlino.

Navalny: un momento del film

Tornato in Russia nel gennaio del 2021, Navalny venne immediatamente arrestato e imprigionato, accusato dal regime di Putin di appropriazione indebita: un escamotage che in realtà cela le intenzioni della Russia di fermarlo definitivamente, e bloccare la sua attività di opposizione al governo.

Dopo aver intrapreso uno sciopero della fame ed essere arrivato in condizioni fisiche precarie, Navalny è stato rimesso in libertà solo per il periodo necessario alle cure, prima di essere nuovamente incarcerato e condannato a nove anni.

Questo documentario intende chiarire i contorni dell'intera vicenda anche dal punto di vista internazionale, per rimarcare quanto Navalny abbia fatto contro la corruzione e la deriva del potere e quanto, in questo momento storico, sia difficile restare al di fuori dal contrasto a un regime antiliberale come quello russo.

Alexei Navalny

Alexei Navalny, l'avvocato e politico fondatore del partito Russia del Futuro e della Fondazione Anti-corruzione, morto a 47 anni in un carcere russo il 16 febbraio 2024.

Cast

Alexei Navalny

Yulia Navalnaya

Dasha Navalnaya

Zakhar Navalny

Mariya Pevchikh

Critica e trailer originale

Navalny - Sfida a Putin è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 97% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 82 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.7 su 10

Premio Oscar 2023 - Vincitore come Miglior documentario