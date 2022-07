National Treasure: Edge Of History, Harvey Keitel torna nella serie Disney+, svelato il teaser

Il primo teaser deella serie Disney+ National Treasure: Edge Of History offre uno sguardo alla nuova protagonista Lisette Olivera e conferma il ritorno della star Harvey Keitel.

Disney+ ha condiviso un teaser trailer e uno sguardo dietro le quinte della serie National Treasure: Edge of History al Comic-Con 2022 di San Diego, fornendo una prima occhiata al personaggio di Jess (Lisette Olivera), la protagonista. Confermato, inoltre, il ritorno di Harvey Keitel nei panni di Peter Sadusky, l'agente dell'FBI costantemente in contrasto con Ben nel franchise di film National Treasure con Nicolas Cage. Keitel tornerà nello stesso ruolo nella serie in veste di guest star. Con lui tornerà anche Justin Bartha nei panni del migliore amico di Ben, Riley Poole.

Come rivela il nostro speciale sul San Diego Comic-Con 2022, il panel di San Diego ha visto l'intervento di Lisette Olivera, Zuri Reed, Antonio Cipriano, Jordan Rodrigues, Jake Austin Walker, Lyndon Smith, dei produttori esecutivi Cormac e Marianne Wibberley, autori e produttori del franchise di film National Treasure.

National Treasure: Edge of History si concentra su Jess (Olivera), giovane sognatrice brillante e piena di risorse che intraprende l'avventura di una vita per scoprire la verità sul misterioso passato della sua famiglia e recuperare un tesoro panamericano perduto.

Jerry Bruckheimer, Cormac e Marianne Wibberley (National Treasure), Jonathan Littman e KristieAnne Reed sono i produttori esecutivi della serie insieme a Rick Muirragui, che è anche sceneggiatore. Anche Jon Turteltaub è produttore esecutivo. Mira Nair dirige e produce esecutivamente lo show.