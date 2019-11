National Treasure 3: Disney sta lavorando al sequel con star Nicolas Cage?

National Treasure 3, il terzo capitolo del franchise Disney, potrebbe essere realizzato e Nicolas Cage dovrebbe riprendere il ruolo del protagonista.

Il lungometraggio, di cui per ora non sono ancora state diffuse delle notizie ufficiali, riporterebbe la star sul set con il ruolo di Benjamin Franklin Gates. Il franchise National Treasure mostra infatti l'attore Nicolas Cage nel ruolo dello storico che dedica la sua vita alla ricerca di tesori perduti.

Secondo il sito We Got This Covered, il progetto potrebbe non essere necessariamente sviluppato per una distribuzione nelle sale e arrivare quindi sulla piattaforma di streaming Disney+.

Nei primi due film hanno recitato anche Jon Voight e Harvey Keitel e da alcuni anni si parlava della possibile produzione di un sequel, voci che non si sono però mai concretizzate.

Non resta quindi che attendere ulteriori indiscrezioni o una possibile conferma per scoprire se la storia di Gates proseguirà e in che modo.