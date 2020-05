Il mistero dei templari 3: il cast originale tornerà nel sequel

Il mistero dei templari 3 è ancora in fase di sviluppo e nel sequel dovrebbe tornare il cast originale a cominciare da Nicolas Cage.

La notizia, spesso al centro delle indiscrezioni delle testate specializzate, è stata confermata dal produttore Jerry Bruckheimer che ha parlato dei progetti legati al franchise.

Le avventure dello storico interpretato sul grande schermo da Nicolas Cage sono infatti al centro dello sviluppo di una nuova serie tv e di un film.

Jerry Bruckheimer ha raccontato: "Stiamo lavorando a un progetto destinato a Disney+ e a uno per il grande schermo. C'è la speranza di realizzarli in contemporanea e di regalarvi un altro National Treasure, ma entrambi sono in fase di sviluppo attivo... Quello per Disney+ ha un cast molto più giovane, ma lo stesso concetto. Il lungometraggio avrebbe lo stesso cast".

Il mistero dei templari ha avuto come protagonisti Nicolas Cage, Diane Kruger e Justin Bartha e nel sequel erano ritornati anche Jon Voight e Harvey Keitel.

Bruckheimer ha aggiunto: "La sceneggiatura della versione cinematografica sta venendo scritta proprio in questi giorni".

La potenziale serie tv ha invece già un pilot che è stato scritto e si sta delineando la trama dei prossimi episodi.