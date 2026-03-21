Nati con la camicia, Bud Spencer, Terence Hill e il finale sulla nave: cosa accadde sul set

Un appuntamento imperdibile per un sabato sera all'insegna dell'ironia e del divertimento, il tutto condito con un pizzico di nostalgia. Torna la mitica coppia composta dal gigante Bud Spencer e dallo smilzo Terence Hill che animerà la prima serata di Rete 4 con il classico del 1983 Nati con la camicia.

Il film, che vede Bud e Terence nei panni di due scavezzacollo che vengono scambiati per super agenti della CIA e stanno al gioco nella speranza di guadagnare un mucchio di soldi, si conclude con un finale spettacolare su una nave da crociera. Scena a cui sono collegati alcuni gustosi aneddoti sulla lavorazione del film diretto dal mitico E.B. Clucher.

Bud Spencer e Terence Hull a bordo di un'auto cornuta in Nati con la camicia

La trama completa di Nati con la camicia

Rosco Fraker (Terrence Hill), eccentrico stravagante ventriloquo che gira il mondo in pattini a rotelle, e Doug O'Riordan (Bud Spencer) un ex detenuto dal pugno facile e dal cuore tenero, si incontrano in un bar durante una rissa e poco dopo si ritrovano su un aereo diretto a Miami. Qui vengono scambiati per due agenti della CIA, gli abili Mason e Steinberg, e decidono di stare al gioco nella speranza di un guadagno facile. Il loro compito è dare la caccia a K1, criminale megalomane che progetta di conquistare il mondo.

Bud Spencer con in mano una misteriosa valigetta e Terence Hill in aereo

Dopo essere scampati a due attentati organizzati dagli uomini di K1, Rosco e Doug individuano il quartier generale del criminale che si trova su una nave da crociera. Grazie alle sue doti di ventriloquo, Rosco sventa il piano criminale di K1 facendo sbagliare il conto alla rovescia del missile che dovrebbe colpire uno Space Shuttle. Nel rocambolesco finale a suon di cazzotti, K1 e la sua banda vengono arrestati, mentre Rosco e Doug ottengono un incontro riservato con il Presidente degli Stati Uniti d'America.

Nati con la camicia: Bud Spencer e Terence Hill sulla nave da crociera

Le riprese sulla "vera" nave da crociera

Nati con la camicia è diretto da E.B Clucher, pseudonimo di Enzo Barboni, che ha diretto il duo Spencer/Hill in cinque film oltre a varie sortite in solitaria dei due attori. Sorprenderà scoprire che la nave di K1 in cui si svolge lo scontro finale del film non è stata ricostruita in studio, ma è una vera nave da crociera, la TSS Carnivale della Carnival Cruise Line, in servizio crocieristico dal 1975 al 2009, anno in cui fu demolita. La conferma arriva dallo SpencerHillDB (il più grande database europeo su Bud Spencer e Terence Hill), che cataloga meticolosamente ogni location dei loro film.

E Nati con la camicia è stato girato proprio durante una vera crociera da Miami ai Caraibi, visto che la produzione non voleva spendere i soldi del noleggio della nave per le riprese. E così, i veri crocieristi si sono visti i due divi sbucare all'improvviso picchiando comparse o correndo all'impazzata sul ponte. Molti turisti hanno perfino fatto da comparse di uno dei film più amati della coppia con loro grande divertimento. Guardando attentamente alcune scene sui ponti esterni e nelle sale comuni, si notano turisti in abbigliamento balneare che guardano incuriositi verso la macchina da presa, ma all'epoca non si andava per il sottile.