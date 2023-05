Nathan Fillion, nel cast di Guardiani della Galassia Vol. 3, ammette: "Non direi mai no a James Gunn"

James Gunn potrebbe collaborare in futuro nuovamente con Nathan Fillion, che ha un ruolo in Guardiani della Galassia Vol. 3, come ha ammesso l'attore in una nuova intervista.

Nathan Fillion è stato coinvolto nel MCU grazie a James Gunn, che lo ha fatto apparire in Guardiani della Galassia Vol. 3, ma nel suo futuro potrebbe esserci anche una parte nel DC Universe.

L'attore, intervistato da ComicBook.com ha infatti accennato al suo possibile futuro nel mondo dei film tratti dai fumetti.

Il legame tra attore e regista

Durante la promozione di Guardiani della Galassia Vol. 3, Nathan Fillion ha dichiarato: "James Gunn ha la tendenza a mettere dei vecchi attori con cui ha lavorato in precedenza nei suoi nuovi film, ed è qualcosa che sostengo totalmente". La star ha quindi ammesso: "Non direi mai di no a James Gunn. Posso dire questo". L'attore ha comunque già fatto il suo debutto nell'universo della DC grazie a un piccolo cameo realizzato per The Suicide Squad, in cui era "T.D.K. (The Detachable Kid)".

Nathan ha inoltre ammesso: "Se ho un personaggio preferito tra tutti quelli che ha creato per me Gunn? The Detachable Kid è stato piuttosto divertente. Anche solo il costume, per non parlare dell'azione e delle cose sciocche che ho dovuto fare, quello è stato realmente divertente. Ha soddisfatto molti dei desideri che il ragazzino dentro di me aveva. Sì, dirò TDK".

Il terzo capitolo della storia

James Gunn ha scritto e diretto Guardiani della Galassia Vol. 3 e nel cast dell'ultimo capitolo della trilogia ideata dal filmmaker ci saranno i ritorni di Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Sean Gunn, Karen Gillan, Pom Klementieff, Bradley Cooper, e Vin Diesel. I nuovi arrivi sono invece quelli di Will Poulter, che interpreta Adam Warlock, e Chukwudi Iwuji.