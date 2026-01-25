Natasha Lyonne, la star di Russian Doll ha avuto una ricaduta dopo anni di sobrietà: l'annuncio social

Natasha Lyonne, famosa per i ruoli in tv in serie come Orange Is the New Black e Russian Doll, è tornata sui social per interagire con i propri fan raccontando di aver avuto una ricaduta nell'alcolismo dopo un decennio di sobrietà.

A metà degli anni 2000, la star di Poker Face ha lottato con la dipendenza da droghe e alcol e ora ha condiviso con i propri fan su X il difficile periodo che sta attraversando dopo aver trascorso anni di lontananza dalle dipendenze.

Natasha Lyonne ha avuto una ricaduta

"Ho reso pubblica la mia ricaduta, altro è in arrivo" ha annunciato Natasha Lyonne, aggiungendo in un tweet successivo: "La guarigione è un processo che dura tutta la vita. Chiunque là fuori stia lottando, ricordate che non siete soli. Grata per l'amore e la forza di rimettermi in cammino".

Natasha Lyonne in una scena di Russian Doll

L'attrice ha citato anche il suo nuovo progetto: _"Lo farò per la piccola Bambo [Sophie 'Bambo' Braverman]. Restate onesti, gente. Siamo malati quanto i nostri segreti. Se oggi nessuno te l'ha detto, ti voglio bene. Non importa quanto in basso siamo scesi sulla scala, vedremo come la nostra esperienza possa aiutare un'altra persona. Continuat_e, ragazzi. Non mollate prima del miracolo. Tappezza la tua mente d'amore. Il resto è solo rumore e frottole".

La carriera di Natasha Lyonne e i problemi con le dipendenze

In seguito ad una serie di problemi con la legge e di salute a metà degli anni 2000, incluso anche uno sfratto da una casa di proprietà del collega Michael Rapaport, Natasha Lyonne ha iniziato un percorso di cura nel 2006 e in seguito ha partecipato a serie tv famose come Orange Is the New Black e Russian Doll.

Grazie al lavoro nelle due serie televisive, Natasha Lyonne ha ricevuto diversi SAG Award oltre a varie nomination agli Emmy e ai Golden Globe. Nel 2025, Natasha Lyonne ha partecipato al nuovo film del Marvel Cinematic Universe sui Fantastici Quattro dal titolo I Fantastici Quattro - Gli inizi.