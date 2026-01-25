Natasha Lyonne, la star di Russian Doll ha avuto una ricaduta dopo anni di sobrietà: l'annuncio social

L'attrice di Orange Is the New Black ha confessato ai propri fan di essere ricaduta nel tunnel dell'alcolismo dopo un decennio.

Natasha Lyonne in una scena di Orange Is the New Black
NOTIZIA di 25/01/2026

Natasha Lyonne, famosa per i ruoli in tv in serie come Orange Is the New Black e Russian Doll, è tornata sui social per interagire con i propri fan raccontando di aver avuto una ricaduta nell'alcolismo dopo un decennio di sobrietà.

A metà degli anni 2000, la star di Poker Face ha lottato con la dipendenza da droghe e alcol e ora ha condiviso con i propri fan su X il difficile periodo che sta attraversando dopo aver trascorso anni di lontananza dalle dipendenze.

Natasha Lyonne ha avuto una ricaduta

"Ho reso pubblica la mia ricaduta, altro è in arrivo" ha annunciato Natasha Lyonne, aggiungendo in un tweet successivo: "La guarigione è un processo che dura tutta la vita. Chiunque là fuori stia lottando, ricordate che non siete soli. Grata per l'amore e la forza di rimettermi in cammino".

Russian Doll 8
Natasha Lyonne in una scena di Russian Doll

L'attrice ha citato anche il suo nuovo progetto: _"Lo farò per la piccola Bambo [Sophie 'Bambo' Braverman]. Restate onesti, gente. Siamo malati quanto i nostri segreti. Se oggi nessuno te l'ha detto, ti voglio bene. Non importa quanto in basso siamo scesi sulla scala, vedremo come la nostra esperienza possa aiutare un'altra persona. Continuat_e, ragazzi. Non mollate prima del miracolo. Tappezza la tua mente d'amore. Il resto è solo rumore e frottole".

La carriera di Natasha Lyonne e i problemi con le dipendenze

In seguito ad una serie di problemi con la legge e di salute a metà degli anni 2000, incluso anche uno sfratto da una casa di proprietà del collega Michael Rapaport, Natasha Lyonne ha iniziato un percorso di cura nel 2006 e in seguito ha partecipato a serie tv famose come Orange Is the New Black e Russian Doll.

Grazie al lavoro nelle due serie televisive, Natasha Lyonne ha ricevuto diversi SAG Award oltre a varie nomination agli Emmy e ai Golden Globe. Nel 2025, Natasha Lyonne ha partecipato al nuovo film del Marvel Cinematic Universe sui Fantastici Quattro dal titolo I Fantastici Quattro - Gli inizi.