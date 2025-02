Basketful of Heads: il fumetto di Joe Hill diventa un film diretto da Ana Lily Armirpour

Il fumetto di Joe Hill, il figlio di Stephen King, intitolato Basketful of Heads diventerà un film scritto e diretto da Ana Lily Amirpour. La protagonista del progetto, prodotto da Bluestone Entertainment, avrà come star l'attrice Natasha Lyonne, recentemente protagonista della serie Poker Face.

Cosa racconterà Basketful of Heads

Leomacs ha illustrato la storia di Basketful of Heads scritta da Joe Hill. Al centro degli eventi raccontati tra le pagine c'è June che scopre come ogni cattivo che decapita porta alla presenza nel mondo di una testa parlante. Con ogni omicidio, June aggiunge una nuova voce al suo inquietante coro greco che porta con sé.

Lyonne avrà il ruolo di June

Akiva Goldsman e Greg Lessans produrranno il film per Weed Road insieme a Shiva Nassab, mentre Bluestone si occuperà dei finanziamenti.

Natasha Lyonne, oltre ad avere il ruolo principale, sarà coinvolta come produttrice tramite la sua Animal Pictures.

Le dichiarazioni della star e della regista

L'attrice ha dichiarato: "Sono elettrizzata nel lavorare con la geniale autrice Ana Lily Amirpour a un titolo così amato e sono grata che Akiva e Bluestone abbiano portato il progetto a noi di Animal per lo sviluppo. Sarà strepitoso!".

La regista, che in precedenza ha firmato altri film dall'approccio dark con protagoniste delle donne molto forti e non convenzionali, ha quindi aggiunto nel comunicato che annuncia lo sviluppo del film che è felice di poter collaborare con Lyonne per adattare il fumetto in un film: "Porteremo in vita un nuovo tipo di antieroina che viene trascinata in una bizzarra avventura che scatena qualcosa dentro di lei, stravolgendo la sua vita. Sarà divertente in modo dark, surreale e dannatamente sanguinoso".