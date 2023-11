Natalie Portman: 'E' stato solo un caso che essere un'attrice bambina non mi abbia danneggiato'

Nel corso di un'intervista per Podcast di Variety Awards Circuit, Natalie Portman ha dichiarato di essere stata incredibilmente fortunata a non aver subito gravi danni quando era una giovanissima attrice, aggiungendo che non consiglierebbe ai ragazzi di entrare nel settore se non in età adulta.

L'attrice premio Oscar, che ha raggiunto la notorietà dopo aver recitate all'eta di 13 anni nel film Leon di Luc Besson, ha detto: "Non incoraggerei i giovani a entrare in questo settore. Non intendo mai, intendo da bambini. Sento che è stato quasi un caso che non mi sia stato fatto del male quando ero un'attrice da bambina, ovviamente il merito è anche dei miei meravigliosi genitori che sono stati iperprotettivi".

"Non ti piace quando sei un bambino, apprezzi il mestiere quando diventi adulto. Ho sentito troppe brutte storie per pensare che i bambini debbano fare parte dell'industria dello spettacolo. Detto questo, riconosco che grazie ai vari dibattiti avvenuti negli ultimi anni le persona sono diventate più consapevoli e attente. Ma nonostante questo non credo che i bambini debbano lavorare. Penso che i bambini debbano giocare e andare a scuola", ha aggiunto l'attrice.

Thor: Love And Thunder, Natalie Portman: "Adesso le supereroine sono di più, ma non basta ancora"

Jean Reno e Natalie Portman durante una scena del film 'Leon: The Professional'

Léon

A maggio la Portman ha riflettuto sul suo ruolo in Léon, affermando di provare sentimenti contrastanti riguardo al film di successo del 1994. Il regista Luc Besson, infatti è stato accusato e scagionato per cattiva condotta sessuale nei confronti di diverse donne. Nel thriller, l'attrice di V per Vendetta, ha interpretato Mathilda, una giovane ragazza che inizia una relazione particolare di tipo affettivo con un sicario (Jean Reno) dopo che la sua famiglia è stata assassinata.

Quando le è stato chiesto quali fossero i suoi sentimenti nei confronti del film, Portman ha detto a THR: "È un film che è ancora molto amato, e le persone mi apprezzano per Léon più che per qualsiasi cosa io abbia mai realizzato. Ha dato inizio alla mia carriera ma sicuramente, se lo guardi adesso è pieno di aspetti a dir poco imbarazzanti. Quindi nutro dei sentimenti contrastanti nei confronti del film". Natalie Portman recita a fianco di Julianne Moore nell'ultimo film diretto da Todd Haynes, May December.