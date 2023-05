May December: Netflix acquista il film con Natalie Portman e Julianne Moore per una cifra mozzafiato

Netflix ha appena acquistato May December, il nuovo con Natalie Portman e Julianne Moore, per una cifra da capogiro dopo il recente successo a Cannes.

Netflix ha appena acquisito i diritti per il Nord America di May December, il nuovo film di Todd Haynes interpretato da Natalie Portman e Julianne Moore che ha debuttato al Festival di Cannes 2023. La pellicola è stata venduta per ben 11 milioni di dollari, segnando la prima grande vendita del festival di quest'anno.

May December: Julianne Moore e Natalie Portman in una scena del film

Diversi acquirenti, tra cui anche Neon, erano molto interessati al titolo prima che Netflix mettesse a tacere la concorrenza con una cifra mozzafiato: il prezzo iniziale per l'accordo domestico era di "appena" 6 milioni di dollari. Secondo quanto riferito da alcune testate statunitensi, lo streamer spera che la pellicola venga candidata ai premi Oscar il prossimo autunno.

May December, la recensione: Natalie Portman vs. Julianne Moore? Zero a zero

La sinossi ufficiale del film recita: "Venti anni fa dopo che la loro famosa storia d'amore ha attirato l'attenzione della nazione con gli articoli pubblicati sui tabloid, Gracie Atherton-Yu e suo marito Joe (che è più giovane di lei di 23 anni) si ritrovano alle prese con i loro figli gemelli che stanno per diplomarsi al liceo. Quando l'attrice di Hollywood Elizabeth Berry arriva a trascorrere del tempo con la famiglia per capire meglio il carattere di Gracie, che interpreterà in un film, le dinamiche della famiglia vanno in mille pezzi a causa della pressione causata da uno sguardo esterno. Joe, che non ha mai elaborato quello che è accaduto nella sua giovinezza, inizia ad affrontare la realtà della sua vita a 36 anni e con dei figli che stanno già partendo per il college".

May December: Julianne Moore e Natalie Portman in una foto

La sceneggiatura di May December è stata firmata da Samy Burch, che è anche autore della storia originale in collaborazione con Alex Mechanik. Jessica Elbaum e Will Ferrell di Gloria Sanchez Productions e Christine Vachon e Pam Koffler di Killer Films sono stati produttori del film, insieme alla Portman e a Sophie Mas di MountainA.