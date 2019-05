Natalie Portman ha ricevuto le scuse di Moby per la menzogna della presunta relazione

Natalie Portman ha ufficialmente ricevuto le scuse di Moby che nel suo memoir, Then It Fell Apart, aveva indicato l'attrice come una sorta di fidanzata. Niente di più falso, era stato il commento di Natalie appena informata delle parole del musicista, etichettato dalla diva come "inquietante".

In un lungo post su Instagram, Moby si è pubblicamente scusato con la Portman, per non averla avvisata in anticipo ma anche per non aver rispettato la sua reazione alla vicenda. "Con il passare dei giorni mi rendo conto che molte delle critiche che mi sono giunte per aver incluso Natalie Portman nel mio Then It Fell Apart sono valide. Riconosco che è stato davvero sconsiderato da parte mia non farle sapere prima del suo coinvolgimento, ed è stato altrettanto inappropriato non rispettare pienamente la sua reazione".

Moby ha poi continuato: "Ho provato ad avvisare tutti coloro di cui ho parlato, e nonostante ciò è stato davvero sconsiderato non farglielo sapere prima che il libro uscisse. Per questo mi scuso, con Natalie e con tutte le altre persone che si sono sentite tirate in ballo senza averlo saputo in anticipo". Moby, però, non ha chiarito perfettamente la questione dell'età (Natalie Portman ha affermato che all'epoca del loro incontro lei non aveva 20 anni, come sostenuto nel libro, ma 18), limitandosi a parlare di una differenza di 14 anni e aggiungendo: "avrei dovuto agire in modo più responsabile e rispettoso verso Natalie quando l'ho incontrata per la prima volta quasi 20 anni fa".

Natalie Portman nega la relazione con Moby da adolescente e lo definisce 'inquietante'

La marcia indietro del musicista deve essere sembrata alquanto strana a quanti hanno seguito la vicenda. In settimana, dopo la discesa in campo di una risentita Natalie Portman, infatti, era stato proprio Moby a diffondere via social delle foto in cui lui, a torso nudo, teneva il braccio intorno alle spalle di una giovanissima Natalie, e a commentare: "Sinceramente, cosa dovrei fare se la gente crede più alle accuse che alle prove?".