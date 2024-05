Lady in the Lake, Natalie Portman è una giornalista investigativa nella prima immagine della serie

Apple ha pubblicato la prima immagine della nuova serie tv Lady in the Lake, con protagonista Natalie Portman che sarà disponibile alla visione in piena estate su Apple TV+. Composta da sette episodi, la serie verrà distribuita dal 19 luglio con le prime due puntate e poi le successive ogni venerdì fino al 23 agosto.

Lady in the Lake è basata sull'omonimo best seller del New York Times di Laura Lippman. Ambientata a Baltimora negli anni '60, la serie racconta la storia di un omicidio irrisolto che spinge Maddie Schwartz (Portman), casalinga e madre, a reinventare la sua vita nelle vesti di giornalista investigativa ed entrerà in rotta di collisione con Cleo Sherwood (Moses Ingram), una laboriosa donna di Baltimora che tenta di bilanciare la propria maternità, il lavoro e un impegno appassionato nel promuovere l'agenda progressista nera della città americana.

Produttrice e protagonista

Natalie Portman partecipa al progetto anche nelle vesti di produttrice esecutiva insieme a Sophie Mas, con Nathan Ross e il compianto Jean-Marc Vallée per conto di Crazyrose. Nel cast della serie tv Apple troviamo anche Y'lan Noel, Brett Gelman, Byron Bowers, Noah Jupe, Josiah Cross, Mikey Madison e Pruitt Taylor Vince. Lady in the Lake è prodotta da Endeavor Content, Crazyrose e Bad Wolf America.

Premiata con l'Oscar nel 2011 per il suo ruolo ne Il cigno nero di Darren Aronofsky, Natalie Portman è reduce da un 2023 sul grande schermo con il film di Todd Haynes, May December, al fianco di Julianne Moore, nel ruolo di un'attrice che si reca a Savannah per studiare Gracie Atherton-Yoo, una donna che qualche anno prima finì al centro di uno scandalo sessuale con un compagno di classe del figlio. L'attrice, Elizabeth Barry, dovrà interpretare il personaggio di Atherton-Yoo in un film di prossima produzione. Nel cast anche Charles Melton, Cory Michael Smith ed Elizabeth Yu. Il film è stato candidato all'Oscar per la miglior sceneggiatura.