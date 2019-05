Natalie Portman nega la relazione con Moby da adolescente e lo definisce 'inquietante'

Nel suo nuovo memoir, Moby ha raccontato di aver avuto una relazione con Natalie Portman quando era adolescente, ma l'attrice smentisce pubblicamente definendolo 'inquietante'.

Venezia 2018: un primo piano di Natalie Portman sul red carpet di Vox Lux

Moby ha appena pubblicato il memoir Then It Fell Apart, in cui sostiene di aver avuto una relazione con Natalie Portman quando lei aveva vent'anni e il musicista 33. La Portman, però, ha smentito il racconto spiegando di ricordarlo come "un uomo molto più vecchio che mi inquietava".

Il cantante, ora 53enne, ha ricostruito il primo incontro con la Portman avvenuto nel 1999 dopo un suo show a Austin, Texas: "Ero un bevitore calvo che viveva in un appartamento che puzzava di muffa, e Natalie Portman era una bellissima star del cinema. Ed eccola nel mio camerino, intenta a flirtare con me."

Ritratto di Natalie Portman: bimba prodigio, madre galattica, cigno vero

Moby rincara la dose raccontando i loro appuntamenti e i suoi sforzi per essere il fidanzato dell'attrice, ma lei ha concluso la relazione quando ha incontrato un altro uomo. La Portman, ora 37enne, però ha svelato di ricordare le cose in modo molto diverso: "Sono stata sorpresa nello scoprire che lui ha descritto il breve momento in cui l'ho incontrato come se uscissimo insieme, il mio ricordo è di un uomo molto vecchio e inquietante che mi importunava quando mi ero appena diplomata. In realtà non avevo 20 anni, ma 18. Sembra una menzogna voluta, e il fatto che stia usando questa storia per vendere il suo libro mi disturba visto che ci sono un sacco di errori e invenzioni. Avrei preferito che lui o il suo editore mi avessero contattato per verificare i fatti."

L'attrice ricorda che era una fan di Moby e si è recata al suo show dopo il diploma. Quando lo ha incontrato, la Portman ricorda che lui le ha detto "diventiamo amici", ma dopo essere usciti un paio di volte lei si è resa conto che lui era "un uomo molto più vecchio che era interessato a me in un modo che sentivo inappropriato."

Moby ha confutato questa versione in un post su Instagram in cui ha condiviso una foto di loro due insieme scrivendo di essere confuso, ma di comprendere i motivi per cui la Portman ha deciso di negare la loro relazione.