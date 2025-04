Natalie Portman: "Il divorzio da Benjamin Millepied condiziona la mia scelta dei ruoli"

Natalie Portman ha affrontato per la prima volta pubblicamente il suo divorzio dal coreografo Benjamin Millepied rivelando come la fine del suo matrimonio abbia influenzato la scelta dei suoi ruoli.

Intervistata dalla collega Jenna Ortega per il magazine Interview, l'attrice ha parlato del modo in cui sceglie i propri ruoli.

"Ci sono cose che accadono in certi momenti della vita", ha spiegato. "Ho imparato dalle attrici che mi hanno preceduta e che dicevano, 'È importante puntare alla gioia'. Ci sono momenti nella vita in cui è davvero significativo vivere un'esperienza lavorativa che ti avvolge di felicità, e questo era uno di quelli."

Portman ha specificato che "non funziona sempre così, ma in genere sono attratta da certe cose a causa di ciò che accade nella mia vita personale". Risposta che fa riferimento al divorziato dall'ex marito Benjamin Millepied a febbraio, che ha posto fine a una relazione durata oltre un decennio. "Per affrontare un materiale emotivamente difficile, la mia vita reale deve essere piuttosto rilassata, senza grossi problemi. Vuoi trovare quella gioia, quella leggerezza e quell'umorismo nel tuo lavoro quando le cose a casa sono più difficili."

Natalie Portman in una scena de Il cigno nero, film sul cui set ha conosciuto il marito Benjamin Millepied

Amore al capolinea

Natalie Portman e Benjamin Millepied si sono conosciuti sul set del film del 2010 Il cigno nero, dove l'attrice interpretava una ballerina del New York City Ballet, mentre Millepied era il coreografo della pellicola. I due si sono innamorati durante le riprese del film e hanno annunciato il fidanzamento e la gravidanza del loro primo figlio pochi mesi dopo. Portman e Millepied hanno due figli: Aleph, 13 anni, e Amalia, 8 anni. Sono stati sposati dal 2012 fino alla presentazione della domanda di divorzio da parte di Portman a febbraio.

Sebbene Portman non abbia menzionato espressamente Millepied né il suo divorzio durante l'intervista, ha affermato di "essere entusiasta di avere figli, e di averli fatti con una persona di cui ero innamorata" quando Ortega le ha chiesto in che modo avere figli avrebbe influito sulla sua carriera.

"I miei figli sono sempre fonte di entusiasmo, perché li vedi crescere e diventare gli individui che sono. E poi, ho passato molto tempo con i miei amici, con i loro figli e con i miei, è davvero divertente" ha detto.

A breve ritroveremo Natalie Portman sul piccolo schermo con La fontana della giovinezza, avventurosa pellicola dove recita a fianco di John Krasinski, in arrivo su Apple TV+ venerdì 23 maggio.