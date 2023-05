Natalie Portman sarà un'assassina nel nuovo film di David Fincher, The Serpent's Kiss?

Un'assassina col volto di Natalie Portman sarà il nuovo progetto del regista David Fincher secondo le voci rimbalzate in rete, titolo del progetto The Serpent's Kiss.

Notizia da prendere con le molle perché ancora priva di conferma ufficiale, Secondo quanto anticipato da Grant Freakin Robot, dopo aver interpretato una baby assassina in Leon, Natalie Portman tornerà nei panni di una killer, ma stavolta per David Fincher.

Fonti anonime darebbero per certa la presenza dell'attrice in The Serpent's Kiss, nuovo progetto diretto dal regista David Fincher. Secondo quanto anticipato, Portman interpreterà un'assassina il cui ultimo lavoro di alto profilo la troverà intrappolata in una rete di inganni.

Natalie Portman: "Reese Witherspoon mi sta aiutando a capire i social"

Gli assassini di David Fincher

The Serpent's Kiss sarà prodotto da Focus Features e segnerà la prima collaborazione cinematografica tra la vincitrice dell'Oscar Natalie Portman e Fincher. Ricordiamo che a breve vedremo il regista di Seven alle prese con un altro assassino, visto che il suo nuovo progetto per Netflix si intitola proprio The Killer e segue le gesta di un assassino professionista che ha il volto di Michael Fassbender.

Natalie Portman sta per fare ritorno sul grande schermo nel dramma romantico May December, diretto da Todd Haynes, che verrà presentato nei prossimi giorni in Concorso a Cannes 2023. Portman interpreterà un'attrice in visita a una donna (Julianne Moore) che è stata chiamata a interpretare in un film.