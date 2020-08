Natale su Marte e il Covid sul set: la verità di Neri Parenti

Neanche il Covid-19 è riuscito a fermare le riprese di Un Natale su Marte, Neri Parenti dalle pagine di Libero ha confermato che il cinepanettone con Massimo Boldi e Christian de Sica gode di ottima salute e la troupe è già tornata a lavoro sul set.

Alcuni giorni fa è circolata la notizia che due addetti esterni al catering dell'ultimo film con Massimo Boldi e Christian De Sica sono risultati positivi al Coronavirus e di conseguenza il cast e la crew di Un Natale su Marte era stato sottoposto ai tamponi, così come alcuni dipendenti dell'albergo utilizzato come location. La notizia aveva mandato nel panico la produzione del nuovo film della storica coppia comica ma Neri Parenti ha voluto rasserenare gli animi: "Siamo negativi e abbiamo ripreso tranquillamente a girare". La notizia della presenza di due persone positive venute in contatto con il cast aveva attivato i protocolli previsti dall'ASL, ma tutta la troupe del film è stata testata e tutti sono risultati negativi.

"Abbiamo fatto i controlli in modo serrato" conferma Neri Parenti "ma per ora non c'è nessun problema, eventualmente ne riparleremo tra 15 giorni" aggiunge il regista. La troupe di Un Natale su Marte è tornata sul set per le riprese, in questa prima parte la location è stata stabilita in un lussuoso hotel della capitale. La seconda parte del film verrà girata invece a Cinecittà dove sarà ricostruito Marte, destinazione finale dei nostri vacanzieri. Il vero nemico della troupe in questi giorni non è stato il Coronavirus ma l'alta pressione africana come ha detto Parenti: "Con questa temperatura che segna 38 gradi siamo tutti già stanchi, le riprese sono cominciate dieci giorni fa e si lavora anche undici ore al giorno".