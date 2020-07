Natale in Casa Cupiello, Sergio Castellitto protagonista della commedia di Eduardo

Natale in Casa Cupiello è una delle novità più attese della prossima stagione autunnale della RAI: Sergio Castellitto sarà il protagonista della commedia di Eduardo De Filippo che sarà diretta da Edoardo De Angelis.

La RAI ha deciso di produrre una serie di opere tratte dalle migliori commedie di Eduardo De Filippo, nonostante la maggior parte delle originali siano presenti su RaiPlay, la piattaforma multimediale della RAI. La prima commedia che sarà adattata è la celebre Natale in casa Cupiello, scritta da Eduardo nel 1931 e portata in scena il giorno di Natale dello stesso anno al Teatro Kursaal di Napoli in via Filangieri.

Natale in casa Cupiello: Eduardo De Filippo con Lina Sastri

Natale in Casa Cupiello sarà diretta dal napoletano Edoardo De Angelis, vincitore del David di Donatello 2017 per la sceneggiatura di Indivisibili, che con questa commedia farà il suo debutto in televisione. Il ruolo di Lucariello, l'iconico personaggio interpretato dallo stesso Eduardo, è stato affidato a Sergio Castellitto, attore di indubbie qualità interpretative, come dimostra la sua lunga carriera, ma che dovrà cimentarsi con il dialetto napoletano, accento usato in minima parte dell'attore romano nella fiction dedicata a Padre Pio. L'ultimo tentativo della RAI di riadattare commedie di De Filippo è stato nel 2010 con Filumena Marturano, italianizzato da Massimo Ranieri. Critica e pubblico furono d'accordo nel bocciare l'esperimento.