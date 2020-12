Natale in casa Cupiello, dove vedere la commedia originale di Eduardo De Filippo in streaming?

Eduardo De Filippo, autore di Natale in Casa Cupiello, ha curato negli anni anche diverse trasposizioni della sua opera teatrale per la TV: ecco dove vederle in streaming.

Natale in casa Cupiello, celebre opera teatrale di Eduardo De Filippo è tornata stasera in TV anche se con un nuovo regista e nuovi interpreti. Dove vedere in streaming, per tutti i nostalgici, le due trasposizioni che lo stesso drammaturgo napoletano fece per la TV?

La risposta è RaiPlay, il portale streaming gratuito della RAI. In occasione della messa in onda di Natale in Casa Cupiello con protagonista Sergio Castellitto (qui la nostra recensione della versione diretta nel 2020 da Edoardo De Angelis), la RAI ha infatti reso disponibili i due adattamenti per il piccolo schermo che, nel 1962 e nel 1977, curò lo stesso Eduardo De Filippo.

La versione TV più famosa di Natale in casa Cupiello è quella del 1977 (qui il link per vederla in streaming), anche perché trasmessa molto spesso durante le festività natalizie sulle reti del servizio pubblico.

La storia è quella che tutti conoscono: si avvicina il Natale, e come ogni anno Luca Cupiello (interpretato da Eduardo De Filippo) si accinge a preparare il presepe nonostante l'insofferenza di sua moglie Concetta e suo figlio Tommasino. Per Luca il presepe rappresenta una priorità assoluta del suo vivere quotidiano, ma in realtà la quiete famliare è turbata da un dramma che sua moglie Concetta - chissà come - riesce a tenere nascosto al marito. La figlia di Luca e Concetta, Ninuccia è sposata con Nicolino, un facoltoso commerciante, ma non lo ama, ed anzi ha intenzione di fuggire con il suo amante, Vittorio Elia, comunicando la sua decisione al marito per lettera. Concetta riesce a strappare dalle mani di Ninuccia la lettera, per impedire che il peggio accada, ma nella confusione - e senza sapere nulla - Luca consegna la missiva al genero...

Nella trasposizione del 1977, per una durata complessiva di 133 minuti, torna la suddivisione in 3 atti dell'opera tragicomica, e resta anche l'ambientazione, gli anni '30 di Napoli (Natale in casa Cupiello è andata in scena per la prima volta al Teatro Kursaal di Napoli il 25 dicembre del 1931).

Nel cast di quella che è la prima versione televisiva a colori della pièce compaiono, oltre al grande Eduardo, anche Luca De Filippo, Pupella Maggio, Gino Maringola, Lina Sastri.

La prima versione per piccolo schermo però, 109 minuti in bianco e nero, fu commissionata dalla RAI nel 1961 e andò in onda per la prima volta il 15 gennaio del 1962 (qui il link per vederla in streaming).

Tra gli interpreti, oltre allo stesso Eduardo, qui come sempre anche in veste di regista, anche Nina De Padova, Pietro De Vico, Enzo Petito, Elena Tilena, Enzo Cannavale.

Questa trasposizione presenta una grande differenza con tutte le altre: nel pronunciarsi sulla salute del protagonista, il medico non esclude che Luca Cupiello possa un giorno guarire.