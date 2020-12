Natale in casa Cupiello: Sergio Castellitto protagonista di altre due commedie di Eduardo

L'attesa trasposizione cinematografica di Natale in casa Cupiello di Eduardo De Filippo, diretta Edoardo De Angelis e interpretata da Sergio Castellitto, va in onda stasera su Rai1. Picomedia e RaiFiction hanno confermato che realizzeranno anche altri due film tratti dalle commedie di Eduardo, con Castellitto come protagonista e una di queste sarà Non ti pago.

Durante la presentazione della commedia in onda stasera - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Natale in casa Cupiello - Roberto Sessa, produttore cinematografico nonché responsabile di Picomedia, ha dichiarato: "La sfida è nata alla Fiera del Libro di Torino, durante un incontro un collega inglese ricordava il grande approccio che aveva avuto la Bbc all'opera di Shakespeare."

"Chi è il nostro Shakespeare? Perché non possiamo farlo anche noi?. Così abbiamo contattato la famiglia di Eduardo: Carolina Rosi, la moglie di Luca, e il figlio Tommaso. Abbiamo opzionato 25 commedie, con l'ambizione di realizzarne un paio all'anno." Ha continuato il produttore.

Sessa ha concluso l'intervista annunciando altre due commedie: "Abbiamo cominciato con Natale in casa Cupiello a causa del lockdown, essendo meno complessa da realizzare, e per fare un omaggio ai 120 anni della nascita del Maestro. Edoardo De Angelis e Sergio Castellitto lavoreranno insieme anche in Non ti pago e in un terzo film che definiremo prossimamente."