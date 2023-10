Nata per te: la vera storia che ha ispirato il film

Nata per te è un film di Fabio Mollo uscito nelle sale italiane lo scorso 28 settembre, ma qual è la vera storia dietro la pellicola?

La storia è ispirata alla vita di Luca Trapanese, assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli che per primo in Italia ha adottato una bambina con la sindrome di Down in qualità di single e omossessuale. Su queste pagine potete leggere la recensione di Nata per te.

"Io e Alba oggi siamo una famiglia. La nostra è una storia di diritti, di lotta, ma soprattutto una storia d'amore" ha scritto lo stesso Trapanese sui social all'epoca dell'annuncio dell'uscita al cinema di Nata per te.

Nata per te racconta proprio la sua vicenda: un uomo e una bambina che hanno disperatamente bisogno l'uno dell'altra, anche se il mondo attorno a loro non sembra ancora pronto a vederli insieme.

A interpretare Luca c'è Pierluigi Gigante, classe 1992 originario di Salerno, mentre il resto del cast è composto da Teresa Saponangelo (David di Donatello alla migliore attrice non protagonista per È stata la mano di Dio) e Barbora Bobulova (Romantiche, Il sol dell'avvenire).

Presenti anche Alessandro Piavani (Blocco 181), Antonia Truppo e con la partecipazione speciale di Iaia Forte.

Invitato sul set del film, Luca Trapanese dichiarò: "Sono emozionato e orgoglioso che venga realizzata una pellicola sull'inizio della mia vita con Alba, mia figlia. E ritengo anche molto importante che, grazie al cinema, temi a me molto cari arrivino al grande pubblico".

Nata per te: il trailer del film di Fabio Mollo, dal 28 settembre al cinema

"Per il periodo storico, politico e cinematografico in cui viviamo, riuscire a fare questo lungometraggio è stato un grandissimo privilegio, un atto di resistenza e di coraggio", sono state le parole del regista all'uscita del film in sala.