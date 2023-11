Naruto: una figure del ninja dai capelli biondi è in sconto su Amazon, ecco il prezzo

Fin dal suo esordio nel mondo dei manga, Naruto ha saputo affascinare migliaia e migliaia di lettori in tutto il mondo, innamorati del lavoro di Masashi Kishimoto e di tutto il suo potenziale. A metterci il carico da novanta è arrivata anche la trasposizione animata, ancora più impattante in termini di pubblico e consensi generali, capace di ingrandire il bacino degli appassionati precedentemente formatosi con la carta stampata.

Se anche voi siete fan incrollabili di Naruto vi segnaliamo che su Amazon è attualmente calata di prezzo una figure del ninja, rappresentato con l'estetica caratteristica nella prima fase della storia. Sul sito potete trovare la statuina in questione, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 67,78€, con uno sconto del 23% sul prezzo segnato in precedenza (87,90€). Se interessati all'acquisto, o ad avere maggiori informazioni sul prodotto, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Naruto Uzumaki e la sua figure targata Banpresto

Su Amazon la figure di Naruto in questione viene così descritta: "Benvenuti nella straordinaria collezione di personaggi Banpresto del famoso anime Naruto, disponibile su Amazon! Ogni figure è meticolosamente progettata e scolpita per catturare l'essenza dei personaggi in modo eccezionale. Ogni figure Banpresto si distingue per l'attenzione ai dettagli. Gli scultori hanno lavorato duramente per assicurarsi che ogni caratteristica distintiva dei personaggi si rifletta fedelmente nella figure. Dagli abiti iconici alle espressioni facciali, ogni dettaglio è stato accuratamente ricreato in modo da poter sentire come se i personaggi prendano vita".

Sfruttate anche voi questa offerta Amazon per recuperare una statua di Naruto che misura 15,24 x 15,24 x 20,32 cm, con un peso di 300 grammi. La cura generale la rende un accessorio imperdibile sia per i fan vecchi che per i nuovi.

