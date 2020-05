Naruto: nuove anticipazioni sul casting e sui realizzatori del film live-action

Naruto diventerà un film live-action e online sembrano essere apparsi i primi dettagli relativi al casting in corso in vista della realizzazione del progetto.

L'indiscrezione è stata pubblicata da DanielRPK su Patreon e le sue fonti sembrano piuttosto accurate.

A realizzare il lungometraggio tratto dalla serie animata Naruto, su cui stanno lavorando Lionsgate e Summit, saranno Arad Productions e PICTURESTART, mentre la sceneggiatura sembra sia stata affidata a Jonathan Levine (Warm Bodies), che proseguirà il lavoro iniziato da Erica e Jon Hoeber. Ari Arad sarà il produttore esecutivo del film in collaborazione con Brady Fujikawa e James Myers. Alla regia dovrebbe esserci Michael Gracey.

Il film racconterà la storia di Naruto Uzumaki, un ninja teenager che sogna di diventerà il leader della comunità e un protettore diventando il ninja del villaggio.

I responsabili del casting stanno cercando 3 protagonisti - due ragazzi e una ragazza di origine asiatica di età compresa tra i 14 e i 18 anni - che frequentano l'Accademia per diventare ninja, e due potenziali interpreti di origine asiatica per la parte degli istrutturi. Nessun dettaglio, invece, per quanto riguarda il villain di cui non è stato nemmeno rivelato il sesso.