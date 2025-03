Narnia: Greta Gerwig vuole la star di Anora Mikey Madison nel cast?

Greta Gerwig avrebbe messo nel mirino la fresca vincitrice dell'Oscar per Anora, Mikey Madison, probabilmente per il suo prossimo film Netflix, Narnia. Una scelta che non potrebbe certamente stupire.

La regista di Barbie era presidente di giuria a Cannes lo scorso anno, quando Anora vinse la Palma d'Oro come miglior film. In realtà, The Hollywood Reporter non specifica per quale progetto Gerwig vorrebbe Madison ma nei suoi programmi ci sono ben due film di Narnia.

Il progetto di Narnia per Greta Gerwig

Le riprese del primo film di Narnia di Greta Gerwig, che dovrebbe essere Il Nipote del Mago sono in programma nel Regno Unito da giugno fino a Natale 2025, con l'inizio della produzione presumibilmente fissato in autunno.

Greta Gerwig sul set di Barbie

Al momento, non ci sono aggiornamenti sul casting ma proseguono i provini per scovare un bambino e una bambina di circa 10/11 anni. Inoltre, pare che Saoirse Ronan possa far parte del cast in un ruolo ancora avvolto nel mistero. Il budget potrebbe superare i 200 milioni di dollari.

Il successo di Mikey Madison con Anora

Mikey Madison ha conquistato l'Academy con la sua interpretazione nel film di Sean Baker, Anora, grazie al quale si è aggiudicata l'Oscar alla miglior attrice protagonista.

Madison non sembra avere altri impegni ufficiali in agenda ma pare le sia stato offerto un ruolo da protagonista in un prossimo film di Colleen Hoover.

Mikey Madison in una scena di Anora di Sean Baker

L'attrice aveva debuttato con la serie Better Things, prima di interpretare Susan Atkins in C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino.