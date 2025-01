Narnia: budget da capogiro per il reboot di Greta Gerwig per Netflix

Sul reboot de Le cronache di Narnia di Greta Gerwig prodotto da Netflix, che uscirà in IMAX nel novembre 2026, si sa poco e niente. È stato annunciato che la pellicola inizierà la produzione entro la fine dell'anno. Adesso l'Observer avrebbe rivelato il budget stellare affidato alla Gerwig per la sua versione della saga fantasy che, secondo quanto anticipato, supererà i 200 milioni di dollari.

La scorsa settimana è stato rivelato Netflix si sarebbe convinta a fare un passo importante in direzione della distribuzione cinematografica dopo oltre un decennio di resistenza. Il reboot di Narnia di Greta Gerwig sarà proiettato esclusivamente su 1.000 schermi IMAX in 90 paesi per un massimo di quattro settimane nel 2026 prima di debuttare su Netflix, accompagnato da solida campagna di marketing pre-release. Questo supera di gran lunga l'ultimo grande evento cinematografico di Netflix, Glass Onion - Knives Out, proiettato in 700 sale americane per soli cinque giorni nel 2022. Sebbene il co-CEO di Netflix, Ted Sarandos, continui a professarsi purista dello streaming, questa mossa potrebbe segnalare un potenziale cambiamento di strategia, con vantaggi e svantaggi connessi.

Cambio di rotta per Netflix?

Uscite cinematografiche attentamente selezionate possono aiutare a promuovere un titolo prima del suo arrivo in streaming. Nonostante l'uscita limitata, Glass Onion ha venduto molti biglietti. Le cronache di Narnia, con i tre film originali che continuano a mantenere una domanda di pubblico superiore alla media in tutto il mondo nel 2024, secondo Parrot Analytics, rappresenta un forte trampolino di lancio per la nuova strategia.

Naturalmente, secondo l'Observer, i rischi non mancano. Secondo quanto riferito, il reboot di Narnia di Greta Gerwig supererà i 200 milioni di dollari in costi di produzione. A questa cifra andrà aggiunta la campagna promozionale il cui costo potrebbe aggirarsi sui 100 milioni di dollari. Ciò significherebbe che il budget del film potrebbe lievitare ancora e servirebbero dunque 450-500 milioni di dollari di incassi al botteghino per raggiungere il pareggio.

Far uscire i film nelle sale e sostenerli con il marketing necessario per creare un successo è un'operazione costosa ed è per questo motivo che Netflix nicchia, ma e richieste di Greta Gerwig potrebbero essere assecondate permettendo un'uscita in sala adeguata.