Napoli-Barcellona dove vederla: Prime Video, Sky o Canale 5? Orario e formazioni

Stasera 21 febbraio per la Champions League 2023/2024 scendono in campo Napoli e Barcellona, ecco come seguire l'incontro di andata degli ottavi di finale.

Napoli-Barcellona è la partita in programma oggi, 21 febbraio 2024. Dopo Lazio e Inter, tocca alla squadra partenopea scendere in campo nel primo turno d'andata degli ottavi di finale della Champions League, la più prestigiosa competizione calcistica europea per club. Ecco come seguirla in Tv o streaming, l'orario del fischio di inizio e le probabili formazioni.

Napoli-Barcellona come seguirla in Tv o streaming

Napoli-Barcellona si affronteranno allo Stadio Diego Armando Maradona. Il fischio d'inizio del turno di andata degli ottavi di finale è previsto per le 21:00. Sulla panchina del Napoli debutta Calzona, che proprio ieri ha sostituito Walter Mazzarri, è il terzo allenatore che si accomoda quest'anno sulla panchina dei Campioni d'Italia.

Il match d'andata degli ottavi di finale di della Champions League sarà disponibile, in esclusiva, su Prime Video. Napoli-Barcellona si potrà vedere attraverso l'abbonamento a Prime Video sul sito della piattaforma streaming o su tutti gli Smart tv e dispositivi compatibili con l'app Prime Video come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

La telecronaca di Napoli-Barcellona è stata affidata a Sandro Piccinini, con commento tecnico di Massimo Ambrosini. In diretta dallo stadio Maradona per Amazon Prime Video ci saranno Giulia Mizzoni insieme a Luca Toni, Fabio Cannavaro e Gianfranco Zola.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo, Cancelo; De Jong, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Pedri.