Napoleon, il poster di Ridley Scott è identico al fake movie con Danny DeVito in Get Shorty: 'Hanno copiato!'

Il web non perdona. Molti utenti hanno notato l'esilarante somiglianza tra il poster del Napoleon di Ridley Scott e quello del fake movie sul condottiero che Danny DeVito interpreta in Get Shorty.

L'utente di Twitter Stephanie è arrivata scherzosamente al punto di affermare che il Napoleon di Ridley avrebbe "rubato" la grafica creata per Get Shorty dopo essere stata colpita dalla somiglianza.

Scott Hathaway avrebbe davvero voluto vedere il Napoleone con Danny DeVito, anche se non gli dispiace neppure quello con Joaquin Phoenix.

Che sia intenzionale o meno, i fan hanno subito notato le somiglianze tra i due poster, che vedono Napoleone guardare direttamente verso l'obiettivo, creando l'illusione che osservi lo spettatore.

Questa non è la prima volta che Napoleone di Joaquin Phoenix è paragonato a Danny DeVito

I paragoni tra il film di Ridley Scott e la versione di Napoleone di Martin Weir (Danny DeVito) in Get Shorty sono piuttosto divertenti, e per altro questa non è la prima volta che vengono tirati in ballo. Alcuni utenti hanno chiamato in causa il fake movie anche di fronte al trailer di Napoleon e c'è anche chi ha ammesso di preferire la versione di DeVito, che naturalmente non esiste al di là del finto poster di Get Shorty.

A quanto anticipato, i fan di Joaquin Phoenix si dovranno preparare psicologicamente vista la durata fiume di Napoleon, che offre "sguardo originale e personale sulle origini di Napoleone e la sua rapida e spietata ascesa al trono di imperatore, visto attraverso il prisma del suo rapporto appassionato e spesso instabile con sua moglie e unico vero amore, Josephine. Il film riproporrà le famose battaglie di Napoleone, la sua implacabile ambizione e la sua sorprendente mente strategica come straordinario leader militare".

L'uscita italiana nei cinema di Napoleone è prevista per il 22 novembre 2023, successivamente il film approderà in streaming su Apple TV+.