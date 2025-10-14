Naomi Watts incredula per la stella sulla Walk of Fame: "Ho sempre avuto la sindrome dell'impostore"

Naomi Watts, una delle più famose e acclamate attrici di Hollywood, candidata due volte al premio Oscar, è stata onorata di una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

L'attrice, presente alla cerimonia insieme ad amici, colleghi e parenti ha ringraziato per il riconoscimento soffermandosi sulle insicurezze che l'hanno accompagnata durante la carriera.

Naomi Watts e la sindrome dell'impostore

"Non riesco nemmeno a crederci" ha dichiarato l'attrice a Variety "È interessante, perché ho ogni tipo di sindrome dell'impostore. Ho sempre sentito di dover lottare, di dover continuare a dimostrare qualcosa, e invece questo è arrivato così, dal nulla. È davvero meraviglioso".

Sono parecchi i volti noti che hanno partecipato alla cerimonia, a partire dal marito Billy Crudup, fino al figlio Sasha Schreiber, e diversi amici famosi tra cui Jack Black, che ha rubato la scena sdraiandosi e posando accanto alla nuova stella dedicata all'attrice, Sarah Paulson, Edward Norton, Ryan Murphy, Kyle MachLachlan e Niecy Nash-Biets.

All'appello mancava Nicole Kidman, impossibilitata a partecipare ma presente con una lettera che è stata letta durante la cerimonia.

Naomi Watts ricorda David Lynch

Grande emozione anche per l'omaggio di Naomi Watts a David Lynch, che offrendole la parte in Mulholland Drive le cambiò la vita: "Dal momento in cui sono entrata, si è sentito subito qualcosa di diverso. Era presente, mi faceva domande" ha dichiarato Watts "Era una sensazione molto diversa da qualsiasi altro provino a cui fossi mai andata, in tante altre occasioni c'era una fila di persone, dovevi aspettare due ore, attraversare la città per arrivarci e poi tornarci il giorno dopo, e la gente a malapena ti guardava. Ma David si è illuminato, e sono riuscita a entrare in sintonia con lui in un modo diverso".

Naomi Watts ha rivelato di non vedere il film da diversi anni: "Non riguardo Mulholland Drive da parecchio tempo. Ora avrebbe tutt'altro significato, con David che non c'è più. Vorrei solo che potesse esserci".