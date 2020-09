I migliori film di Naomi Watts

Naomi Watts in una scena de Il velo dipinto

Non è certo un'amante del genere commedia Naomi Watts che, nel corso della sua carriera, ha quasi sempre preferito ruoli drammatici in pellicole avvincenti, thriller e, perché no, horror. Nata a Shoreham in Gran Bretagna il 28 settembre 1968, la Watts ottiene la fama internazionale grazie al film cult del 2001 Mulholland Drive di David Lynch, dopo un decennio di piccole parti in film minori e programmi televisivi.

Da quel momento la sua carriera è in continua ascesa e l'attrice britannica prende parte a pellicole di fama internazionale come The Ring, 21 grammi, King Kong, La promessa dell'assassino e The Impossible. Per ripercorrere insieme 20 anni di successi di una delle dive più apprezzate dello star-system, ecco un elenco dei migliori film di Naomi Watts, iniziando dai più recenti.

1. Birdman (2014)

Zach Galifianakis, Naomi Watts e Michael Keaton in Birdman

Iniziamo la nostra lista dei migliori film di Naomi Watts con una pellicola del 2014 che si è aggiudicata ben quattro premi Oscar (miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale e miglior fotografia): Birdman. Un vero e proprio capolavoro per la regia di Alejandro González Iñárritu (che è anche co-sceneggiatore e co-produttore) e con protagoisti Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton e, ovviamete, Naomi Watts. La trama segue le vicissitudini di Rigga Thompson (Keaton), una celebrità in declino che tenta disperatamente di prendere le distanze dal ruolo che lo ha reso celebre, quello del supereroe Birdman, e che adesso lo perseguita letteralmente. Per questo, decide di mettere in scena a Broadway un adattamento teatrale dell'opera What We Talk About When We Talk Aout Love di Raymond Carver. Attorno a lui la figlia ex tossicodipendente Sam (Emma Stone), l'attore in cerca di celebrità Mike Shinner (Norton) e la sua collega di palcoscenico sull'orlo di una crisi di nervi Lesley (Naomi Watts).

2. Two Mothers (2013)

Naomi Watts e Robin Wright sono le due protagoniste di Perfect Mothers

Basato sul romanzo The Grandmothers del Premio Nobel Doris Lessing e diretto da Anne Fontaine, Two Mothers porta sul grande schermo la relazione amorosa che instaurano due grandi amiche d'infanzia, Lil (Naomi Watts) e Roz (Robin Wright) l'una con il figlio dell'altra. Roz, infatti, sposata con un marito perenemmete assente, finisce con l'avvicinarsi a Ian (Xavier Samuel), il figlio di Lil: quando Tom (James Frecheville), figlio di Roz, scopre la madre a letto con l'amico, inizia una relazione analoga con Lil, migliore amica della madre e vedova. Two Mothers è una pellicola che non teme di affrontare il tabù, al contrario lo sviscera e lo analizza per mettere in evidenza quelle che sono le pulsioni sottostanti ma anche le complessità e le contraddizioni.

3. The Impossible (2012)

Ewan McGregor e Naomi Watts con i figli cinematografici Oaklee Pendergast, Tom Hollan e Samuel Joslin in The Impossible

The Impossible di Juan Antonio Bayona è il film che è valso a Naomi Watts la seconda nomination agli Oscar per la miglior attrice protagonista grazie alla sua interpretazione intensa e coinvolgente di Maria. Le vicende narrate nella pellicola si ispirano alla vera storia di una famiglia spagnola colpita dal terribile tsunami del 2004 mentre si trovava in un resort in Thailandia per trascorrere le vacanze natalizie. Quella che doveva essere semplicemente una vacanza si trasforma in un vero e proprio incubo ad occhi aperti per la famiglia Bennet, composta da Maria, suo marito Henry (Ewan McGregor) e i loro tre figli Lucas (Tom Holland), Thomas e Simon. Una vicenda che, come suggerisce il titolo stesso, sembra impossibile ma che, invece, nel suo essere così reale, riesce a superare anche la più fervida immaginazione.

4. Funny Games (2007)

Naomi Watts, Michael Pitt e Brady Corbet in una scena del film Funny Games

Remake dell'omonimo film del 1997 e diretto da Michael Haneke, Funny Games ripercorre shot-for-shot la pellicola originale austriaca, questa volta interpretata da Naomi Watts, Tim Roth e Michael Pitt. Anna (Naomi Watts), il marito Georg (Roth) e il piccolo Schorschi sono in procinto di trascorrere le vacanze estive nella loro casa al lago, quando alla loro porta bussano due ragazzi apparentemente per bene, Paul (Pitt) e Peter, venuti a chiedere delle uova. L'idilliaca vacanza si trasforma immediatamente in un feroce incubo: i due, infatti, scaricano sulla famiglia una violenza atroce e ingiustificata, in un climax di orrore che molto ricorda lo stile di Arancia Meccanica.

5. La promessa dell'assassino (2007)

Viggo Mortensen accanto a Naomi Watts in una scena de La promessa dell'assassino

La promessa dell'assassino, pellicola noir del 2007 per la regia di David Cronenberg, vede l'attrice britannica nei panni di Anna Khitrova, un'ostetrica che rimane particolarmente colpita dalla morte di una quattordicenne russa, avvenuta a causa di un'emorragia dopo aver dato alla luce sua figlia. Decisa a ritracciare qualche parente prossimo della ragazza che possa prendersi cura della neonata, Anna si ritroverà a fare i conti con la fratellanza criminale russa Vory V Zakone e con una pericolosa spirale di prostituzione e criminalità. Nei meandri dell'oscura vita della mafia russa, la donna farà la conoscenza di Nikolai Luzhin (Viggo Mortensen), un agente infiltrato che si spaccia per il carismatico autista di Kirill (Vincent Cassel), uno dei vertici della fratellanza.

6. Il velo dipinto (2006)

Edward Norton e Naomi Watts in una scena del dramma Il velo dipinto

Una toccante interpretazione in costume quella di Naomi Watts che, ne Il velo dipinto, veste i panni di Kitty, giovane donna della borghesia inglese che decide di sposare per convenienza Walter Fane (Edward Norton), un medico profondamente innamorato di lei. Dopo essersi trasferiti in Cina a causa del lavoro di lui, comincia per la donna una grigia e noiosa vita matrimoniale, ravvivata solamente dalla conoscenza di Charlie Townsend (Liev Schreiber nonché vero ex coniuge dell'attrice), viceconsole inglese con moglie e figli. Tra i due nasce una relazione clandestina, presto scoperta da Walter che propone alla moglie un ultimatum: divorziare o seguirlo in un villaggio sperduto dove il medico si è offerto volontario per studiare l'epidemia di colera in atto. Qui Kitty avrà modo di scoprire il valore dell'uomo che ha sposato, imparando ad amarlo.

7. King Kong (2005)

Naomi Watts con Adrien Brody in una scena di King Kong

In questo secondo fedele remake del 2005 di King Kong, diretto, prodotto e co-scritto da Peter Jackson, Naomi Watts veste i panni di Ann Darrow, colei che avrà l'"onore" di essere trasportata in cima all'Empire State Building dal celebre e gigantesco gorilla innamorato di lei. Le vicende prendono il via dal desiderio del regista indipendente Carl Denham (Jack Black) di risollevarsi da una crisi produttiva girando un lungometraggio sulla selvaggia e sperduta Skull Island. Ad accompagnarlo in questo viaggio la splendida attrice disoccupata Ann Darrow, il drammaturgo Jack Driscoll (Adrien Brody), il suo assistente Preston (Colin Hanks) e il Capitano Engle horn (Thomas Kretschmann). Una volta approdati sull'isola, però, saranno accolti da una tribù selvaggia tutt'altro che amichevole, da animali preistorici e, soprattutto, da un enorme gorilla che risponde al nome di Kong.

8. 21 grammi (2003)

Naomi Watts in una scena di 21 Grammi - Il peso dell'anima

Un tragico incidente stradale rappresenta il trait d'union tra i destini di tre persone: Christina Peck (Naomi Watts), una donna che ha perso il marito e le figlie, Paul Rivers (Sean Penn), un matematico gravemente malato di cuore e Jack Jordan (Benicio Del Toro), ex malavitoso sulla via della redenzione. Dopo che Jack investe, uccidendoli, il marito e le bambine di Christina, il cuore dell'uomo defunto viene espiantato e donato a Paul, in lista d'attesa per il trapianto. Quest'ultimo, ossessionato dalla ricerca della persona alla quale deve la vita, rintraccia Cristina e con lei pianifica l'omicidio di Jack. 21 grammi, diretto da Alejandro González Iñárritu, è valso a Naomi Watts una nomination all'Oscar come migliore attrice.

9. The Ring (2002)

Naomi Watts e Daveigh Chase in una scena di The Ring

Cult movie di genere horror datato 2002 e diretto da Gore Verbinski, The Ring è una delle pellicole che ha il merito di aver reso celebre l'attrice Naomi Watts. In questo remake del film giapponese del 1998 Ringu, una misteriosa videocassetta contenente immagini terrificanti uccide in modo orribile chiunque la guardi. Rachel (Naomi Watts), zia di una delle vittime di questo fantomatico VHS, decisa a indagare sulla morte della nipote, si ritroverà risucchiata in un vero e proprio incubo che la condurrà a un'inquietante verità. Una pellicola che rappresenta un classico imprescindibile per gli amanti del genere, ricca di tensione, colpi di scena e jumpscare.

10. Mulholland Drive (2001)

Naomi Watts e Laura Harring in una scena di Mulholland Drive, di David Lynch

Concludiamo la nostra lista dei migliori film di Naomi Watts con la pellicola che ha consacrato l'attrice britannica alla fama internazionale, sotto l'attento occhio (della telecamera) del regista David Lynch: Mulholland Drive. In questo capolavoro del genere thriller, Naomi Watts è Betty Elms, un'aspirante attrice appena trasferitasi a Los Angeles per realizzare il suo sogno. Qui fa la conoscenza di Rita (Laura Harring), una donna affetta da amnesia a seguito di un incidente d'auto che occupa l'appartamento di sua zia Ruth. Decisa ad aiutare Rita a ritrovare la memoria, Betty si innamorerà della donna e porterà alla luce una verità dai risvolti surreali.

