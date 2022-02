Naomi Watts star del film The Friend, sull'amicizia tra una donna e un cane alano

L'attrice Naomi Watts sarà il protagonista di The Friend, progetto che racconterà la storia tra una donna e il suo alano.

Naomi Watts sarà la protagonista di The Friend, un film basato sul libro scritto da Sigrid Nunez in cui si racconta il legame di una donna con il suo cane alano.

Il progetto segna il debutto cinematografico di The Veterans di Vincent Maraval e Kim Fox.

Il libro The Friend è stato pubblicato nel 2018 e racconta la storia di una scrittrice che adotta un alano che era di proprietà di un suo amico che, purtroppo, ha perso la vita ed era il suo mentore. La storia affronta le tematiche di amore, amicizia, dolore e guarigione.

Naomi Watts reciterà sul set insieme all'esemplare di alano chiamato Bing.

La sceneggiatura e la regia saranno firmate da Scott McGehee e David Siegel (Montana Story), mentre nel team della produzione c'è anche Liza Chasin che aveva già lavorato con l'attrice in occasione della miniserie The Loudest Voice, realizzata per Showtime.

Naomi Watts ha recentemente recitato in Penguin Bloom, ispirato alla storia vera di Sam Bloom e della sua famiglia e tratto dal bestseller venduto in tutto il mondo PENGUIN BLOOM - L'uccellino che salvò la nostra famiglia di Bradley Trevor Greive, racconta l'emozionate storia di una famiglia che in un momento di grande difficoltà, grazie all'incontro empatico con un piccolo di gazza ferito, ritrova la speranza e la gioia.