Naomi Watts protagonista del remake di Goodnight Mommy

Naomi Watts sarà la protagonista del remake dell'horror austriaco Goodnight Mommy e l'attrice sarà coinvolta anche come produttrice del progetto che verrà sostenuto da Amazon Studios.

La realizzazione del lungometraggio era stata annunciata ormai due anni fa e da tempo si attendevano gli sviluppi relativi alla versione in lingua inglese della storia.

Alla regia della nuova versione di Goodnight Mommy ci sarà Matt Sobel che, in un comunicato, ha dichiarato: "I miei film preferiti sono quelli che invitano il pubblico a entrare nel percorso compiuto dai protagonisti. Nella nostra versione di Goodnight Mommy, la paura dell'abbandono e la terribile consapevolezza che chi è accanto a noi potrebbe non essere quello che sembra, daranno vita a un incubo immersivo con sensazioni viscerali al centro e in primo piano. Non vedo l'ora di creare questa storia che sconvolgerà gli spettatori in collaborazione con Amazon e Naomi Watts".

L'attrice ha già realizzato film horror come The Ring e sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva.

Il film originale era stato scritto e diretto da Veronika Franz e Severin Fiala. Al centro della trama c'erano due gemelli che si ritrovano alle prese con una madre, avvolta da numerose bende a causa di una recente operazione, il cui comportamento diventa sempre più strano e insolito, portandoli a credere che si tratti di un'altra donna.

La sceneggiatura del remake sarà firmata da Kyle Warren.