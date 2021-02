Naomi Watts star di Infinite Storm, nuovo film diretto da Malgorzata Szumowska

Naomi Watts sarà la protagonista di Infinite Storm, un progetto che verrà diretto dalla regista Malgorzata Szumowska.

Il film sarà prodotto da Bleecker Street e Sony Pictures, mentre le riprese inizieranno nelle prossime settimane.

Josh Rollins ha firmato la sceneggiatura di Infinite Storm, basandosi sull'articolo scritto da Ty Gagne intitolato High Places: Footprints in the Snow Lead to an Emotional Rescue.

Naomi Watts interpreterà nel film diretto da Malgorzata Szumowska il ruolo di Pam Bales, una madre, infermiera e guida alpina che intraprende un'escursione da sola su Mount Washington e rimane bloccata a causa di una tormenta di neve mentre stava cercando di salvare una persona sconosciuta.

Nel team della produzione, oltre a Noami Watts e alla filmmaker, ci saranno anche Trudie Styler e Jenny Halper.

Andrew Karpen, CEO di Bleecker Street, ha dichiarato: "Questa storia inizia come un percorso di auto-scoperta di una donna e si trasforma in un straziante racconto di sopravvivenza. Siamo orgogliosi di portare l'avventura drammatica ed emozionante di Pam Bales sul grande schermo".

Szumowska ha aggiunto: "Pam è una donna rara e coraggiosa il cui percorso è coinvolgente e pieno di speranza. Josh ha scritto una storia forte ed emozionante sulla voglia di sopravvivere, di cui si ha così bisogno in questo periodo oscuro. Non vedo l'ora di iniziare le riprese".