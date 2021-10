Naomi: una clip tratta dalla nuova serie prodotta da Ava DuVernay

Il DC FanDome ha regalato una prima clip della serie Naomi, prodotta da Ava DuVernay e in arrivo su The CW il 2022.

Naomi, la serie tratta dai fumetti prodotta per The CW, è stata presentata al DC FanDome con una clip che mostra l'attrice Kaci Walfall nel ruolo della protagonista.

Nel filmato si vede infatti la teenager mentre abbandona di corsa una lezione ed esce da scuola sfrecciando su uno skate per vedere Superman in azione, ma perde i sensi.

La serie Naomi racconta il percorso che porta una teenager di una piccola cittadina nel multiverso. Quando un evento sovrannaturale sconvolge la città in cui è cresciuta, Naomi decide di scoprirne le origini e le rivelazioni successive metteranno in crisi tutto quello in cui crede sui nostri eroi.

Ava DuVernay e Jill Blankenship sono coinvolte come sceneggiatrici e produttrici. Nel cast, oltre a Kaci Walfall, ci sono Alexander Wraith, Cranston Johnson, Camila Moreno, Barry Watson, Mouzam Makkar, Mary-Charles Jones, Aidan Gemme, Daniel Puig e Will Meyers.