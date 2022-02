Naomi Campbell presenta sua figlia e specifica: "Non è stata adottata" (FOTO)

Sulla cover di Vogue UK è possibile vedere Naomi Campbell in tutta la sua bellezza, mentre tiene in braccio sua figlia, avuta a 51 anni.

Naomi Campbell ha presentato al mondo sua figlia, posando con lei sulla copertina di marzo 2022 di Vogue UK. La modella ha quindi dichiarato che la bambina non è stata adottata, come invece avevano pensato in molti in seguito alla notizia.

Nel maggio dello scorso anno, Naomi Campbell ha sorpreso tutti, annunciando sui social la nascita della sua primogenita. La modella britannica festeggerà il suo 52esimo compleanno in primavera e dodici mesi fa in molti hanno commentato la lieta notizia dicendo che probabilmente Campbell aveva scelto di ricorrere alla pratica dell'adozione per coronare il suo sogno di diventare mamma. A distanza di un anno, la stessa Naomi Campbell ha approfittato del nuovo numero di Vogue per smentire queste voci e per presentare per la prima volta la sua bambina.

Sulla cover dell'edizione britannica del celebre magazine di moda, si vede la modella in tutto il suo eterno splendore, con in braccio la bambina, il cui nome non è stato svelato. A ritrarre la "Venera Nera" (suo celebre soprannome) è stato il fotografo Steven Meisel, in grado di lasciar emergere, tramite il proprio scatto, tutto l'amore che lega madre e figlia. Naomi Campbell ha parlato della bambina, dichiarando: "È una bimba molto buona. Dorme, piange pochissimo, e mi dicono che sia molto sveglia per la sua età. Ha già sei dentini. Ride molto. Quasi parla e penso che camminerà ancora prima di gattonare, è una guerriera". La modella ha quindi aggiunto: "Sono fortunata, le piace viaggiare con me. Non piange né al decollo né all'atterraggio".

La bambina non è stata infastidita neanche dalle luci usate durante lo shooting, come conferma la sua mamma: "Ama le luci. È curiosa. Guarda tutti dritta negli occhi". Insomma, parole piene d'amore, pronunciate da una donna comprensibilmente innamorata della sua piccola. Infine, Naomi Campbell ha smentito le voci sull'adozione, tagliando corto e dichiarando: "Non è stata adottata, è mia figlia. Posso contare su una mano il numero di persone che sapevano che la stavo avendo. Ma lei è la più grande benedizione che potessi mai immaginare. È la cosa migliore che abbia mai fatto".