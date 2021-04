Da Ian Somerhalder a Naomi Campbell, una assistente di volo mette i voti alle star che ha incontrato

Si possono imparare tantissime cose sul carattere di una star condividendo con lui/lei un volo di linea. Una assistente di volo ha pubblicato una serie di clip su TikTok in cui parla della gentilezza e dei modi di fare bruschi delle star con cui ha volato. In classifica trovano posto Naomi Campbell e Ian Somerhalder.

The Vampire Diaries: Ian Somerhalder, Damon in The Vampire Diaries, alla Love and Blood convention

L'assistente di volo ha utilizzato una scala di voti da 0 a 10 e si è soffermata a parlare di star quali Ian Somerhalder, Naomi Campbell, Jimmy Carter, Chris Tucker, Shaquille O'Neal, Donald Glover e Nikki Reed. Alla coppia Reed-Somerhalder sono andati voti diversi: mentre l'attrice, infatti, si è meritata un 10 a causa della sua gentilezza, all'attore è andato soltanto un 7 perché non ricordava di aver lavorato a un film con l'assistente di volo in questione. Naomi Campbell ha fatto meglio e si è meritata un 8 perché è stata grandiosa ma non si è accorta di Kristina Harris (l'assistente di volo).

The Vampire Diaries: Ian Somerhalder nell'episodio Death and the Maiden

Come riportato da Best Life, un eccellente risultato è stato riportato anche da Donald Glover. Il protagonista di Atlanta, infatti, ha guadagnato un ottimo 9 ma avrebbe potuto fare meglio se solo non avesse trascorso il tempo del volo a dormire e avesse parlato un po' di più con Kristina. L'en plein di voto è stata concessa a Jimmy Carter, presidente degli Stati Uniti d'America dal 1977 al 1981. Secondo l'assistente di volo, la grandezza di Carter risiede nell'aver attraversato l'intera cabina aerea per stringere le mani a tutti i passeggeri.

Il massimo dei voti è andato anche a Chris Tucker, Tina Knowles, Gucci Maine e a Shaquille O'Neal. Un cattivo giudizio, invece, è toccato a Bobby V, Lil Uzi Vert e a Offset del trio hip hop Migos. A quest'ultimo, Kristina Harris ha affibbiato un terribile 0 senza dare spiegazione alcuna.