Naomi Campbell mamma a 50 anni: la sorpresa su Instagram con la prima foto della figlia

Naomi Campbell ha avuto una figlia: la supermodella ha condiviso a sorpresa sui social la foto della neonata. Naomi 50, anni, non ha rivelato altri particolari.

L'annuncio a sorpresa è arrivato sul profilo Instagram della supermodella, Naomi ha pubblicato una sua foto, e nella mano i due piedini della neonata: "Una piccola splendida benedizione mi ha scelto come madre, sono così privilegiata per avere questa anima gentile nella mia vita. Non ci sono parole per descrivere il legame eterno con te, mio angelo. Non c'è amore più grande". Naomi era attesa come ospite all'ultimo Festival di Sanremo ma all'ultimo momento aveva dato forfait, ora possiamo presumere che fosse per la gravidanza?

Naomi Campbell compirà il prossimo 22 maggio 51 anni, nella foto non ha mostrato il volto ella bambine né ha detto come si chiamerà, nel post ha taggato solo la madre Valerie Morris-Campbell. La donna ha condiviso la foto sul suo account e ha scritto: "Congratulazioni a mia figlia Naomi per la nascita di sua figlia, sono oltremodo entusiasta perché ho aspettato a lungo per diventare nonna".

Nel 2017 Naomi Campbell in un'intervista all'Evening Standard aveva detto di avere voglia di avere un bambino e non essere affatto preoccupata per l'età: "Penso da tempo di avere un figlio, ora grazie all'evoluzione della scienza penso di poterlo avere quando voglio, aspetto cosa avrà da offrimi l'universo".

Il designer Marc Jacobs è stato tra le prime persone a congratularsi con Naomi scrivendo: "Dio mio!!!!! Oggi è il giorno?? È assolutamente incredibile. Quanto è fortunata lei e quanto sei fortunata tu! Che madre meravigliosa sarai". Edward Enninful, editore di Vogue, ha fatto capire di aver già incontrato la neonata scrivendo: "vedervi insieme ha segnato il mio anno. Vi darete tanta gioia l'una con l'altra".