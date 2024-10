Liam Payne, Naomi Campbell omaggia il cantante sotto al post di Nicole Scherzinger

La modella ha commentato il post dell'amica in omaggio al compianto cantante degli One Direction.

Naomi Campbell è intervenuta pubblicamente per la prima volta in merito alla prematura scomparsa di Liam Payne, il cantante degli One Direction scomparso in Argentina in circostanze tragiche. La modella ha commentato il post di Nicole Scherzinger.

La voce principale delle The Pussycat Dolls, amica di lunga data di Payne, ha espresso sui social le proprie condoglianze alla famiglia e agli amici del cantante, e Campbell ne ha approfittato per esprimere un pensiero per Payne.

Passato insieme

Naomi Campbell ha pubblicato un commento con sole emoji che indicano la sua vicinanza a Scherzinger e ai cari di Payne, con un cuore, due mani giunte e due colombe della pace. All'inizio del 2019, Liam Payne e Naomi Campbell furono fotografati insieme e si scambiarono diversi commenti teneri sui social.

La coppia partecipò ad un evento di Formula E a Hong Kong nel marzo 2019, nonostante non fossero stati fotografati insieme ma Metro, nello stesso mese, documentò la presenza in coppia di Campbell e Payne ad un evento della National Portrait Gallery di Londra.

No comment

Sempre nel 2019, Campbell commentò una foto di Payne definendolo 'anima bellissima' a cui il cantante rispose qualche giorno dopo sotto un selfie di Campbell con la scritta 'perfezione in persona'. Nel dicembre 2019, Liam Payne si rifiutò di commentare la presunta relazione con la modella durante la partecipazione a Watch What Happens Live.

"Invoco il quinto emendamento, è un mio diritto come essere umano" scherzò Liam Payne durante lo show. Anche Naomi Campbell si rifiutò di commentare le voci:"Non parlo mai della mia vita privata". Il commento di Campbell si aggiunge al ricordo di Nicole Scherzinger, che conobbe Payne ai tempi di X Factor.

"Caro Liam, custodirò e apprezzerò sempre il tempo che abbiamo condiviso insieme da ormai quindici anni, quando nacquero gli One Direction, fino a poche settimane fa" ha scritto Nicole Scherzinger.