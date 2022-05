Nandor Fodor And The Talking Mongoose: Christopher Lloyd si unisce al cast

L'attore Christopher Lloyd è entrato a far parte del cast del film Nandor Fodor And The Talking Mongoose, ispirato a una storia vera.

Christopher Lloyd ha scelto un nuovo progetto in cui recitare: Nandor Fodor And The Talking Mongoose, il nuovo film scritto e diretto da Adam Sigal ispirandosi a fatti realmente accaduti.

Al centro della trama ci sarà infatti un autore, psicanalista e parapsicologo di origini ungheresi-americane.

Il film Nandor Fodor And The Talking Mongoose racconterà il tentativo del protagonsita di individuare una mangusta sull'Isola di Man che sembrava potesse parlare. Gef è stata una superstar negli anni '30 ed è stata al centro di molte storie sui tabloid britannici e cacciatori di fantasmi dell'epoca.

Le riprese sono attualmente in corso a Leeds, nel Regno Unito. Christopher Lloyd avrà il ruolo del Dottor Price, un avversario di Nandor, che cerca di scoprire i segreti del mistero di Gef.

L'animale sembra avesse iniziato a vivere nella fattoria della famiglia Irving e alcuni investigatori pensavano che Voirrey Irving stesse usando un pupazzo da ventriloquo e avesse convinto la sua famiglia a mantenere la finzione. Irving ha invece sostenuto che un giorno c'è stata la prima apparizione di Gef, dichiarando inoltre che si trattasse di uno spirito, un fantasma che aveva assunto la forma di mangusta che aveva promesso di assicurare la sicurezza della famiglia.

La stampa era diventata ossessionata dal mistero di Gef. La famiglia Irving ha poi lasciato la fattoria nel 1945 dopo aver rovinato la reputazione della tenuta che vieniva considerata infestata. Voirrey Irving ha sempre sostenuto che Gef fosse reale.

La parte di Fodor è stata affidata a Simon Pegg, mentre Minnie Driver avrà il ruolo di Anne, l'assistente di Nandor che collabora con lui per provare a rintracciare Gef.

Tra gli interpreti del film, le cui riprese sono attualmente in corso a Leeds, ci sono poi Tim Downie, Ruth Connell, Paul Kaye, Gary Beadle, Drew Moerlein, Jessica Balmer ed Edmund Kingsley