Nancy, clip esclusiva del film premiato al Sundance Film Festival

Nancy, film premiato per la miglior sceneggiatura al Sundance Film Festival, arriva nelle nostre sale il 12 dicembre, in esclusiva una clip con Steve Buscemi e Andrea Riseborough.

Nancy, il film di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, dopo essere stato presentato in anteprima al Rome Independent Film Festival arriverà nelle sale italiane il 12 dicembre grazie a Mariposa Cinematografica e 30 Holding.

La trama di Nancy è incentrata sull'omonima protagonista, una ragazza sola e dalla vita difficile. Nancy si è sempre trovata a suo agio assumendo identità e personalità false. Ma, con il passare del tempo, ha iniziato a confondere la realtà con la finzione, arrivando a convincersi di essere stata rapita da piccola. Un giorno si presenta alla porta di Leo ed Ellen annunciando di essere la figlia che la coppia credeva scomparsa da trent'anni. Mentre la madre sperimenta la gioia di aver ritrovato la sua bambina, il padre diffidente teme che possa trattarsi di un pericoloso raggiro. Ma qual è la verità e cosa conta davvero?

Il film è un teso dramma psicologico in cui nulla è quello che sembra che segna il debutto al lungometraggio della sceneggiatrice e regista Christina Choe. Protagonisti della pellicola sono Andrea Riseborough nei panni di Nancy Freeman, Steve Buscemi che interpreta Leo mentre Ann Dowd è Betty. Completano il cast J. Smith-Cameron e John Leguizamo.

Premiato al Sundance Film Festival e al Sitges Film Festival, Nancy è stato accolto con entusiasmo dalla stampa internazionale e arriverà nelle nostre sale il prossimo 12 dicembre. Oggi vi presentiamo in esclusiva una video clip dove Steve Buscemi e Andrea Riseborough si confrontano in un delicato momento della storia in cui il dubbio per un istante lascia spazio alla sottile, ma pericolosa, speranza di essersi ritrovati.