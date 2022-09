Mythic Quest 3: svelata la data di uscita dei nuovi episodi

Apple TV+ ha annunciato l'arrivo in streaming di Mythic Quest 3, svelandone la data di uscita: l'11 novembre con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale fino al 6 gennaio 2023.

Per l'occasione è stata condivisa online anche la prima foto ufficiale che ritrae i protagonisti Ian e Poppy.

Mythic Quest 3: la prima foto dei protagonisti

La terza stagione di Mythic Quest sarà composta da 10 episodi.

La work comedy dei creatori Rob McElhenney, Charlie Day e Megan Ganz segue le avventure della squadra di sviluppatori di videogiochi incaricati di ideare nuovi mondi, plasmare eroi e creare leggende. Ma le battaglie più combattute non avvengono nel gioco, bensì in ufficio...

Nella terza stagione, mentre Ian e Poppy si destreggiano nel mondo dei videogiochi e nella loro collaborazione presso i neonati GrimPop Studios, Dana è costretta a fare da mediatrice tra gli incessanti battibecchi dei suoi capi. Alla Mythic Quest, David si ambienta nel suo nuovo ruolo di capo, nel quale si trova davvero a comandare per la prima volta, mentre Jo ritorna come sua assistente, più fedele e militante che mai, e Carol cerca di capire quale sia il suo posto nel team dopo una nuova promozione. A Berkeley, Rachel lotta per mantenere la sua morale in equilibrio con il capitalismo, mentre Brad, dopo il carcere, cerca di tornare nella società come un uomo cambiato.

Mythic Quest è prodotto da Rob McElhenney, Charlie Day, che sono produttori esecutivi per conto della loro società RCG, da Michael Rotenberg e Nicholas Frenkel per conto di 3Arts e da Jason Altman, Danielle Kreinik e Gérard Guillemot per Ubisoft Film and Television. Anche David Hornsby e Megan Ganz sono produttori esecutivi. La serie è prodotta per Apple TV+ da Lionsgate, 3 Arts Entertainment e Ubisoft.