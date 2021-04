Mythic Quest 2: il trailer della seconda stagione della serie Apple

Apple TV+ ha condiviso online il trailer della seconda stagione di Mythic Quest 2, in arrivo a maggio in streaming.

Mythic Quest 2 arriverà sugli schermi di Apple TV+ nel mese di maggio e il trailer delle puntate inedite regala qualche anticipazione riguardante ciò che accadrà negli uffici del videogioco che dà il titolo alla serie.

Nel filmato c'è infatti spazio per la complicata relazione tra Ian e Poppy, ora co-direttori creativi, per l'assistente Jo e per gli sviluppi di una potenziale storia d'amore nel reparto che si occupa dei test.

Mythic Quest: Raven's Banquet è la serie comica Apple Original ambientata sul posto di lavoro ideata da Rob McElhenney, Charlie Day e Megan Ganz.

I primi due episodi della seconda stagione, composta da nove episodi, saranno presentati in anteprima mondiale venerdì 7 maggio in esclusiva su Apple TV +, con nuove puntate in anteprima settimanale, ogni venerdì.

Il nuovo trailer anticipa la premiere di Everlight, lo speciale episodio "bonus" della prima stagione di Mythic Quest, che sarà rilasciato a livello mondiale venerdì 16 aprile su Apple TV +.

Nei nuovi episodi ci saranno delle prestigiose guest star, tra cui l'artista multi-disco di platino Snoop Dogg, il creatore di "Drunk History", il comico, l'attore Derek Waters e altri.

Mythic Quest segue le avventure della squadra di sviluppatori del più grande gioco di ruolo online di tuti i tempi. La seconda stagione ritrova tutti in ufficio (beh, quasi tutti...), che cercano di cavalcare il successo di Raven's Banquet lanciando una nuova epica espansione, ma Ian (Rob McElhenney) e il co-direttore creativo neopromosso, Poppy (Charlotte Nicdao), lottano con la Direzione. Nel frattempo, CW (il vincitore dell'Academy Award F.Murray Abraham) dipana alcune questioni irrisolte del suo passato, le tester (Ashly Burch e Imani Hakim) mettono alla prova i limiti di una storia d'amore in ufficio e David (David Hornsby) perde ancora un'altra donna nella sua la vita, mentre Jo (Jessie Ennis) lo lascia per assistere Brad (Danny Pudi). Nel cast della seconda stagione anche Naomi Ekperigin, Caitlin McGee, Humphrey Ker, Chris Naoki Lee e Jonathan Wiggs.

Creato da Rob McElhenney, Charlie Day e Megan Ganz, "Mythic Quest" è prodotto da McElhenney e Day con la loro RCG, Michael Rotenberg e Nicholas Frenkel per conto di 3Arts, e Jason Altman, Danielle Kreinik e Gérard Guillemot per Ubisoft Film and Television. David Hornsby e Megan Ganz sono anche produttori esecutivi. La serie è prodotta per Apple TV + da Lionsgate, 3 Arts Entertainment e Ubisoft.