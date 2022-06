My Policeman: il teaser trailer e il poster del film con Harry Styles

Il 21 ottobre arriverà in alcuni cinema My Policeman, il film con Harry Styles ed Emma Corrin di cui sono stati diffusi il teaser trailer e il poster ufficiale.

My Policeman è il nuovo film con Harry Styles ed Emma Corrin di cui online è stato condiviso il teaser trailer.

Nel breve video condiviso da Prime Video vengono introdotti brevemente i personaggi, svelandone i legami, i dilemmi e i possibili problemi che dovranno affrontare nel corso degli anni.

My Policeman è tratto dal romanzo scritto da Bethan Roberts e la sceneggiatura è stata firmata da Ron Nyswaner.

Amazon ha annunciato che il debutto nelle sale cinematografiche avverrà il 21 ottobre e verrà poi distribuito su Prime Video il 4 novembre.

La star della musica Harry Styles interpreta Tom, un poliziotto gay che nasconde la sua sessualità frequentando l'insegnante Marion, ruolo affidato a Emma Corrin. Tom ha inoltre una relazione segreta con Patrick, che lavora nel campo dell'arte, ma il suo matrimonio con Marion ha degli effetti su entrambi i legami.

La storia si svolge negli anni Cinquanta e Novanta e Linus Roache e Gina McKee interpretano le versioni "anziane" di Tom e Marion. I due protagonisti verranno mostrati mentre si occupano di Patrick (Rupert Everett), dopo che ha un ictus.

Harry è riuscito a interpretare la complessità del personaggio che deve fare i conti con il suo ruolo come poliziotto, che lo porta a far rispettare la legge, e la sua vita privata in cui va contro proprio quelle regole che sono in vigore.