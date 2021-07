My Little Pony: A New Generation, Vanessa Hudgens e James Marsden nel cast vocale

Vanessa Hudgens e James Marsden si uniscono al cast vocale del film d'animazione My Little Pony: A New Generation.

Vanessa Hudgens e James Marsden si uniscono al cast vocale del film d'animazione Netflix My Little Pony: A New Generation, ispirato alla linea di giocattoli Miny Pony, in uscita in autunno.

Dead To Me - Amiche per la morte: James Marsden in una scena

Sia Vanessa Hudgens che James Marsden non sono nuovi al film per bambini e ragazzi. La Hudgens, star di High School Musical, ha recitato in Nei panni di una principessa e nel sequel del 2020 Nei panni di una principessa, ci risiamo!. James Marsden ha invece fatto parte del cast di Sonic Il Film.

Secondo i primi dettagli sul plot di My Little Pony: A New Generation, Vanessa Hudgens doppierà Earth Pony Sunny che è determinata a riportare magia e unità a Equestria. Nel corso dell'impresa, Sunny si imbatterà Earth Pony Hitch (James Marsden). Nel cast vocale troviamo, inoltre, Elizabeth Perkins, Sofia Carson, Liza Koshy, Phil LaMarr, Ken Jeong, Jane Krakowski e Michael McKean.

Il nuovo film sarà l'inizio della quinta incarnazione del franchise, ma fungerà anche da seguito diretto della linea di giocattoli del 2010.

]My Little Pony: A New Generation approderà su Netflix il 24 settembre.